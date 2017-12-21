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08:41 (мск), источник: Publika.md

Международный валютный фонд выделит Молдове 22 миллиона долларов

Международный валютный фонд одобрил выделение нашей стране очередного транша финансовой помощи. Он составит более 22 миллионов долларов.

Источник: Publika.md
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Как сообщил на своей странице в фейсбуке премьер-министр Павел Филип, Совет директоров МВФ положительно оценил результаты выполнения обязательств, которые взяли на себя правительство, Национальный банк и парламент.

Средства направят на реализацию проектов в социальной и экономических сферах.

Программу финансовой помощи Молдове МВФ утвердил в ноябре прошлого года. Наша страна получит 182 миллиона долларов. До сих пор поступили почти 59 миллионов.

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