Международный валютный фонд выделит Молдове 22 миллиона долларов
Международный валютный фонд одобрил выделение нашей стране очередного транша финансовой помощи. Он составит более 22 миллионов долларов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Международный валютный фонд одобрил выделение нашей стране очередного транша финансовой помощи. Он составит более 22 миллионов долларов.
Как сообщил на своей странице в фейсбуке
Средства направят на реализацию проектов в социальной и экономических сферах.
Программу финансовой помощи Молдове МВФ утвердил в ноябре прошлого года. Наша страна получит 182 миллиона долларов. До сих пор поступили почти 59 миллионов.