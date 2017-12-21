Международный валютный фонд выделит Молдове 22 миллиона долларов

Как сообщил на своей странице в фейсбуке премьер-министр Павел Филип, Совет директоров МВФ положительно оценил результаты выполнения обязательств, которые взяли на себя правительство, Национальный банк и парламент.



Средства направят на реализацию проектов в социальной и экономических сферах.



Программу финансовой помощи Молдове МВФ утвердил в ноябре прошлого года. Наша страна получит 182 миллиона долларов. До сих пор поступили почти 59 миллионов.