Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Финал пресс-конференции Путина – «это просто хамство»
Минск объяснил отказ от российской электроэнергии
Страны Балтии неожиданно сменили отношение к «Северному потоку-2»
Декларация против Москвы в ПАСЕ провалилась — СМИ
8 звезд, рядом с которыми точно не стоит жить
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Иностранцы «встали в очередь» за российскими кораблями – СМИ
Боевой опыт Сирии: В РФ создали гантрак «Самум»
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10:11 (мск), источник: Kommersant.uz

В 2018 году ставки фиксированного налога для ИП снизят в среднем на 30%

На заседании Сената 20 декабря сенаторы рассмотрели основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год и приняли ряд изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон «О государственной власти на местах».

Источник: Kommersant.uz
Читайте также
Депутаты рассмотрели госбюджет на 2018 года

Планируется снижение налоговой нагрузки, сокращение количества налогов и обязательных платежей, имеющих одинаковую налогооблагаемую базу.

Предусматривается снижение ставок фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей в среднем на 30%.

Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, районов и городов дадут право вводить понижающие или повышающие коэффициенты к установленным ставкам по отдельным налогам с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности.

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан вносятся в связи с объединением налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль, а также в связи с объединением обязательных отчислений в единый платеж — в обязательные отчисления в государственные целевые фонды.

Налоговый кодекс дополняется новой главой «Налоговый мониторинг».

Также вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс и закон «О банкротстве», предусматривающие применение процедуры банкротства к физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, возникшую в результате занятия предпринимательской деятельностью.

Изменения и дополнения, внесенные в Налоговый кодекс и закон «Об электронной коммерции», предусматривают внедрение механизмов налогового контроля в сфере торговли и услуг в сети Интернет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ташкента будет создан Научно-практичес
Основатель школы Avtotest стал пресс-секрета
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Какие долги по налогам простят россиянам
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Apple признала, что искусственно замедляет работу старых iPhone
В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Кассовые чеки помогут ЦИК повысить явку на выборах президента
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Фото Алексея Чумакова с 2-месячной дочкой растрогало поклонников Фанаты назвали певца лучшим на свете отцом.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь