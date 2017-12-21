В 2018 году ставки фиксированного налога для ИП снизят в среднем на 30%

Планируется снижение налоговой нагрузки, сокращение количества налогов и обязательных платежей, имеющих одинаковую налогооблагаемую базу.
Предусматривается снижение ставок фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей в среднем на 30%.
Совету министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, районов и городов дадут право вводить понижающие или повышающие коэффициенты к установленным ставкам по отдельным налогам с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности.
Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан вносятся в связи с объединением налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль, а также в связи с объединением обязательных отчислений в единый платеж — в обязательные отчисления в государственные целевые фонды.
Налоговый кодекс дополняется новой главой «Налоговый мониторинг».
Также вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс и закон «О банкротстве», предусматривающие применение процедуры банкротства к физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, возникшую в результате занятия предпринимательской деятельностью.
Изменения и дополнения, внесенные в Налоговый кодекс и закон «Об электронной коммерции», предусматривают внедрение механизмов налогового контроля в сфере торговли и услуг в сети Интернет.