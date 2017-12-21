Поможем «бомбилам»: в Узбекистане физлицам разрешат оказывать услуги такси

Источник: Podrobno.uz

Накануне на тринадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заместитель премьер-министра и министр финансов Джамшид Кучкаров, рассказал о планах по изменениям в законодательстве, позволяющем заниматься частным извозом.

Как отмечается в информации, распространенной УзА, такая возможность может быть предоставлена гражданам, желающим заниматься перевозками, на автотранспорте, в котором не более четырех пассажирских мест.

Если соответствующий нормативно-правовой документ будет принят, то все желающие «таксовать» будут избавлены от необходимости устраиваться на работу в таксомоторные парки. В настоящее время любая другая деятельность по перевозке пассажиров считается незаконной.