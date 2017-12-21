Поможем «бомбилам»: в Узбекистане физлицам разрешат оказывать услуги такси
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ближайшее время частникам могут разрешить оказывать услуги такси.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ближайшее время частникам могут разрешить оказывать услуги такси.
Накануне на тринадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заместитель
Как отмечается в информации, распространенной УзА, такая возможность может быть предоставлена гражданам, желающим заниматься перевозками, на автотранспорте, в котором не более четырех пассажирских мест.
Если соответствующий
Ожидается, что принятие данного документа, приведет к тому, на наших дорогах «бомбил» станет меньше. Ведь легализировать свою деятельность незаконным таксистам станет намного проще. Для этого достаточно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить лицензию на частный извоз.