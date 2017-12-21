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10:15 (мск), источник: Podrobno.uz

Поможем «бомбилам»: в Узбекистане физлицам разрешат оказывать услуги такси

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ближайшее время частникам могут разрешить оказывать услуги такси.

Источник: Podrobno.uz
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Накануне на тринадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заместитель премьер-министра и министр финансов Джамшид Кучкаров, рассказал о планах по изменениям в законодательстве, позволяющем заниматься частным извозом.

Как отмечается в информации, распространенной УзА, такая возможность может быть предоставлена гражданам, желающим заниматься перевозками, на автотранспорте, в котором не более четырех пассажирских мест.

Если соответствующий нормативно-правовой документ будет принят, то все желающие «таксовать» будут избавлены от необходимости устраиваться на работу в таксомоторные парки. В настоящее время любая другая деятельность по перевозке пассажиров считается незаконной.

Ожидается, что принятие данного документа, приведет к тому, на наших дорогах «бомбил» станет меньше. Ведь легализировать свою деятельность незаконным таксистам станет намного проще. Для этого достаточно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить лицензию на частный извоз.

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