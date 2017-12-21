Кыргызстан поставит в Узбекистан 550 млн кВт/часов электроэнергии

Договор о поставке электроэнергии из Кыргызстана в Узбекистан в период 2017—2018 годов подписан в рамках узбекско-кыргызского диалога на высшем уровне, состоявшегося 5 октября текущего года в Ташкенте.

Читайте также Иностранная компания разработает тарифы на электричество для Узбекистана

— Электроэнергия поставляется Национальной электрической сетью Кыргызстана, — говорит начальник управления стратегического развития акционерного общества «Узбекэнерго» Э. Саъдуллаев. — Этот процесс обеспечит согласованность водного и энергетического режимов в Центральной Азии и станет вкладом в развитие наших стран.

Энергетическая система Узбекистана работает в тесной взаимосвязи с энергосистемами Кыргызстана, Казахстана, России и других стран СНГ. Этот процесс осуществляется через линии напряжением 220, 500 киловольт (кВ). Малая станция «Лочин» в Ферганской долине связана с энергосистемой Кыргызстана линией в 500 кВ. В областях долины действуют семь 220-киловольтных и две 110-киловольтных межгосударственных сетей. Кроме того, линии 220 и 500 кВ от Ташкентской теплоэлектростанции связывают энергосистемы Казахстана и Узбекистана, обеспечивая их взаимно согласованную работу.

Таким же образом взаимосвязаны энергетические системы Кыргызстана и Казахстана. В результате между Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном действует энергетическое кольцо, позволяющее обеспечивать оптимальные энергетические режимы работы, пишет УзА.

Узбекистан развивает международное энергетическое сотрудничество на основе взаимовыгодных экономических связей. В частности, Узбекистан помогает соседнему Афганистану, экспортируя туда электроэнергию. В дальнейшем для увеличения ее поставки в Афганистан намечено построить 500-киловольтную линию в Сурхандарьинской области. Кроме того, АО «Узбекэнерго» планирует установить сотрудничество с энергосистемой Таджикистана.

В настоящее время Узбекистаном подготовлены линии напряжением 220 и 500 кВ. Энергосистемой Таджикистана реализуются проекты, направленные на использование противоаварийной автоматики и релейной защиты. После завершения этих проектов в 2018 году планируется наладить параллельную работу энергосистем.