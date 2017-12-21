В Уфе продолжается строительство Тимашевского переезда
В Уфе 26 частных домов остались без воды. Временные неудобства связаны с плановыми работами по демонтажу старого водопровода.
В Уфе 26 частных домов остались без воды. Временные неудобства связаны с плановыми работами по демонтажу старого водопровода.
Отведение коммуникации стало необходимым для строительства моста в районе Тимашевского перерезда. Наш корреспондент Эмиль Тимашев расскажет подробнее.
Почти на сутки часть улицы Кожевникова осталась без воды. 26 частных домов обеспечивает пятитонная цистерна. Однако за все время к работникам уфаводоканала обратились всего два человека. Большинство успели запастись, так как отключение водоснабжение было плановым.
Переподключение водопровода в районе Тимашевской развязки мера вынужденная. Отвод комуникаций необходим для строительства моста. Временные неудобства должны занять не больше суток.
Основная задача путепровода — разгрузить пересечение Бирского тракта и железнодорожных путей. Новая транспортная развязка должна значительно увеличить пропускную способность и избавить уфимцев от постоянных заторов.
Несмотря на сложности с ведением работ вблизи железнодорожной ветки и отведением коммуникаций, специалисты уверены, что переезд будет готов осенью 2019 года.