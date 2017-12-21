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10:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе продолжается строительство Тимашевского переезда

В Уфе 26 частных домов остались без воды. Временные неудобства связаны с плановыми работами по демонтажу старого водопровода.

Источник: ГТРК Башкортостан

Отведение коммуникации стало необходимым для строительства моста в районе Тимашевского перерезда. Наш корреспондент Эмиль Тимашев расскажет подробнее.

Почти на сутки часть улицы Кожевникова осталась без воды. 26 частных домов обеспечивает пятитонная цистерна. Однако за все время к работникам уфаводоканала обратились всего два человека. Большинство успели запастись, так как отключение водоснабжение было плановым.

Переподключение водопровода в районе Тимашевской развязки мера вынужденная. Отвод комуникаций необходим для строительства моста. Временные неудобства должны занять не больше суток.

Основная задача путепровода — разгрузить пересечение Бирского тракта и железнодорожных путей. Новая транспортная развязка должна значительно увеличить пропускную способность и избавить уфимцев от постоянных заторов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на сложности с ведением работ вблизи железнодорожной ветки и отведением коммуникаций, специалисты уверены, что переезд будет готов осенью 2019 года.

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