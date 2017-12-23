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15:54 (мск), источник: Uzdaily.uz

Проект международного делового центра «Tashkent Сity» будет доработан

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев ознакомился с усовершенствованным проектом международного делового центра «Tаshkent Сity», возводимого между улицами Алишера Навои, Алмазар, Ислама Каримова и Фурката.

Источник: Uzdaily.uz

Сегодня по инициативе Президента нашей страны осуществляется широкомасштабная работа по привлечению в экономику нашей страны иностранных инвесторов. Для них создаются все удобства и возможности. В мировой практике широко распространено использование бизнес-центров как общих комплексов для деловых людей. Одним из таких современных проектов является и международный деловой центр, возводимый в столице.

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Глава нашего государства, побывав на территории строительства «Tаshkent Сity» 28 октября текущего года, обсудил задачи, стоящие перед заказчиками и строителями, организационные и финансовые вопросы, дал поручения по дальнейшей доработке проекта, ускорению строительства.

Президент еще раз осмотрел проекты, доработанные на основе его поручений. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по благоустройству и дальнейшему улучшению архитектурного облика центральной части города Ташкента, а также созданию необходимых условий для жителей и гостей столицы от 28 июля 2017 года при Кабинете Министров организована дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории международного делового центра «Tashkent City».

Глава нашего государства побывал в административном здании международного делового центра, где ознакомился с реализуемыми проектами, рабочими процессами.

Согласно улучшенной концепции международного делового центра «Tаshkent Сity» здания и сооружения возводятся различными строительными организациями. Проекты реализуются совместно с инвесторами из Китая, Турции, Южной Кореи и других стран.

Президент нашей страны побеседовал с инвесторами, участвующими в строительстве, поинтересовался их мнением и инициативами.

Центр, который станет «городом в городе», будет построен в два этапа в ближайшие четыре года.

Глава нашего государства отметил, что здания и сооружения, возводимые в международном деловом центре «Tаshkent Сity», должны соответствовать общей дизайнерской идее комплекса и гармонировать друг с другом.

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