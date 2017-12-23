Полиэтиленовые пакеты больше не будут бесплатными в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

Изменения в действующее законодательство по части введения запрета на бесплатную реализацию таких пакетов будут внесены в 2018 году.

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«Ежегодно выброшенные полиэтиленовые пакеты образуют устойчивые загрязнения экосистем. В среднем полиэтиленовые пакеты используются на протяжении 20 минут, при этом период их разложения составляет от 100 до 500 лет», — отметили в акимате.

В своем личном блоге министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек опубликовал ответ на обращение казахстанца по поводу вреда полиэтиленовых пакетов.

«Министерство энергетики, изучив опыт международных стран по ограничению и/или запрету на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, считает целесообразным ввести поэтапный запрет реализации полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в Казахстане, а именно: I этап. Введение запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов. II этап. Введение запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов», — написал Касымбек.