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15:43 (мск), источник: Kazinform

Бутылку масла и мешок сахара в детских подарках объяснили в алматинском ТРЦ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинцев возмутили подарки 6-летним детям на одной из новогодних елок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"
Фоторепортаж
Необычные костюмы на новогодних елках в КазахстанеНеобычные костюмы шьют для своих воспитанников педагоги Айыртауской школы-интерната.

Люди возмущены подарками на одной из публичных новогодних елок в ТРЦ «Grand Park» в Ауэзовском районе. Дело в том, что 6-летним детям вручили вместо новогодних подарков литр подсолнечного масла и килограммовый мешок сахара.

В акимате Алматы сообщили, что ни городской, ни районный акиматы к организации этой новогодней елки отношения не имеют.

«Елка акима всегда проводится в цирке, а елки районных акиматов никогда не проводятся в торгово-развлекательных центрах», — заявили в акимате.

В ТРЦ объяснили столь необычные подарки тем, что проводят благотворительную акцию по своей инициативе, также за свой счет проводятся и детские новогодние елки, на которые приглашаются все первоклассники Алматы, а это около 27 тысяч детей.

«Инициативу Grand Park поддержали все его арендаторы своими различными акциями. Каждый из них разыгрывает среди гостей свою продукцию», — сообщили в ТРЦ «Grand park».

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