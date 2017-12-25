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03:44 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске построят промышленные здания для резидентов ТОР

Инвесторы смогут разместить там любое оборудование, в том числе крановый транспорт.

Источник: Reuters

Минвостокразвития планирует строить на территориях опережающего развития промышленные здания для размещения предприятий и производств резидентов. Первой экспериментальной площадкой планируют сделать ТОР «Комсомольск». Стройку там намерены развернуть в рамках «Индустриального парка «Парус».

«Нам надо избавить инвестора от строительства промышленных зданий и вообще от строек. Мы делали сравнение. Мы взяли три завода одной глобальной компании, которые одновременно строятся в США, Китае и России, и сравнили меры поддержки, которыми компания смогла воспользоваться в этих странах. Промышленные здания в США и Китае для предприятий создаются государством. В Китае его строят по техническому заданию резидента, а в США даётся субсидия до 35 процентов от стоимости здания. Нам надо идти в эту сторону. Мы это понимаем», — сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, новая мера актуальна для малого и среднего бизнеса. Она позволит снизить издержки резидентов и даст возможность для дальнейшего развития проектов.

В зданиях будет свободная планировка, чтобы резидент мог размещать технологическое оборудование. Высота потолков позволит использовать крановой внутрицеховой транспорт, смонтировать конструкции для размещения вспомогательного оборудования.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Корпорация развития Дальнего Востока профинансирует строительство первых двух производственных корпусов для резидентов на площадке «Парус» в ТОР «Комсомольск». Сумма вложений составит 115 миллионов рублей. Подрядчик планируют ввести в строй корпуса к лету 2018 года.

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