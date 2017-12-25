В Комсомольске построят промышленные здания для резидентов ТОР

«Нам надо избавить инвестора от строительства промышленных зданий и вообще от строек. Мы делали сравнение. Мы взяли три завода одной глобальной компании, которые одновременно строятся в США, Китае и России, и сравнили меры поддержки, которыми компания смогла воспользоваться в этих странах. Промышленные здания в США и Китае для предприятий создаются государством. В Китае его строят по техническому заданию резидента, а в США даётся субсидия до 35 процентов от стоимости здания. Нам надо идти в эту сторону. Мы это понимаем», — сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.