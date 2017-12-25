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17:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 3 млрд рублей направят на дороги в Ростове-на-Дону

Около 3 млрд рублей планируется направить в 2018 году на ремонт и содержание дорог в Ростове-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, деньги на дороги донской столицы предусмотрены в бюджете на ближайшие три года, который приняли 25 декабря депутаты Ростовской гордумы.

На ремонт дорог в бюджете заложено 904,5 млн рублей, на содержание улично-дорожной сети — 2,036 млрд рублей.

В целом расходы городского бюджета на 2018 год определены в сумме 31,999 млрд рублей, доходы планируются в объеме 29,799 млрд рублей.

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