Около 3 млрд рублей направят на дороги в Ростове-на-Дону

Согласно информации из официальных источников, деньги на дороги донской столицы предусмотрены в бюджете на ближайшие три года, который приняли 25 декабря депутаты Ростовской гордумы.

На ремонт дорог в бюджете заложено 904,5 млн рублей, на содержание улично-дорожной сети — 2,036 млрд рублей.