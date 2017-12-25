Около 3 млрд рублей направят на дороги в Ростове-на-Дону
Около 3 млрд рублей планируется направить в 2018 году на ремонт и содержание дорог в
Около 3 млрд рублей планируется направить в 2018 году на ремонт и содержание дорог в
Согласно информации из официальных источников, деньги на дороги донской столицы предусмотрены в бюджете на ближайшие три года, который приняли 25 декабря депутаты Ростовской гордумы.
На ремонт дорог в бюджете заложено 904,5 млн рублей, на содержание
В целом расходы городского бюджета на 2018 год определены в сумме 31,999 млрд рублей, доходы планируются в объеме 29,799 млрд рублей.