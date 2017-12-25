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17:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Ежемесячная выплата за первого ребенка в Нижегородской области составит 9612 рубля

С 1 января 2018 года вводится новая выплата.

Источник: Reuters

С 1 января 2018 года вводится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

— Указанная выплата в 2018 году будет осуществляться в размере величины прожиточного минимума для детей за 2 квартал 2017 года (в Нижегородской области — 9612 руб.), — сообщили в министерстве социальной политики региона. — Доход на одного члена семьи для получения выплаты также будет учитываться за 2 квартал 2017 года, он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Нижегородской области — 15049,50 руб.). Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка со дня рождения ребенка обращайтесь в управление соцзащиты населения по месту жительства не позднее шести месяцев. При обращении после полугода пособие назначат с даты обращения.

Кроме заявления и свидетельства о рождении ребенка необходимо предоставить документы о доходах родителей за 12 предшествующих месяцев.

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