В ЦБ РФ призвали не хранить как сувениры банкноты на 200 и 2000 руб

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«Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Даже некоторые магазины, мы понимаем это тоже, пока опасаются брать эти купюры. (.. .) Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет. Они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла. Может быть, такой процесс будет несколько месяцев, в следующем году, мы считаем, они будут шире распространены», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что в декабре новые банкноты стали поступать практически во все регионы. «Они постепенно будут появляться в обращении все больше и больше. Они вводятся в обращение по мере изъятия купюр смежных номиналов», — отметила она.

По ее словам, пока Банку России не известно о случаях подделок новых банкнот в 200 и 2000 рублей.

Банк России в середине октября 2017 года объявил о вводе в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Основной цвет банкноты в 200 рублей зеленый. На ней размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Эта купюра изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее износостойкость и продлит срок службы.

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Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ней изображены символы Дальнего Востока: на лицевой стороне — мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Кроме того, на купюре присутствует изменяющийся защитный элемент в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение символа рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити и микроизображениях. Цифры номинала крупнее, чем на других купюрах, и обладают ощутимым рельефом. Кроме того, на лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.