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17:14 (мск), источник: АиФ Казань

Банкноты номиналом 2000 и 200 рублей поступили в Татарстан

Новые банкноты номиналом 2000 и 200 рублей поступили в банки Татарстана, сообщил на брифинге замуправляющего Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Павел Солдатов.

По размеру купюры не отличаются от предыдущих, а вот по цвету насыщеннее: 2000-ая окрашена в синий, 200-рублевая — в зеленый. На банкноте достоинством в 2000 рублей изображены виды Дальнего Востока — космодром «Восточный» в Амурской области и мост на остров Русский во Владивостоке. На 200-рублевой разместили символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

«Новые купюры — это законное средство платежа, которое обязаны принимать во всех магазинах. Если новые банкноты отказываются принимать к оплате, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей Банка России», — говорит Павел Солдатов.

Он также отметил, что сейчас продолжается адаптация банкоматов и кассового оборудования, поэтому с обращением новых купюр в первое время могут возникнуть проблемы.

Эксперт по признакам подлинности Отделения — Нацбанка по РТ Юлия Камаева сообщила, что новые купюры содержат больше защитных признаков, чем предыдущие. Среди абсолютно новых: на 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом. Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом виден символ рубля).

Среди других защитных признаков банкнот — водяной знак, защитная нить, микроизображения (можно увидеть с помощью лупы).

Отметим, что 12 октября Центробанк выпустил в обращение купюры нового номинала в Севастополе и Владивостоке. Затем новые деньги вошли в обращение в Москве, Хабаровске и Симферополе. В декабре банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появились в отделениях банков Татарстана.

Напомним, Центробанк проводил конкурс по выбору городов-символов новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Казань также принимала в нем участие: жители предлагали разместить на лицевой стороне Кул Шариф, или башню Сююмбике, или «Казань Арену». Город долгое время удерживал лидирующую позицию, но проиграл.

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