Банкноты номиналом 2000 и 200 рублей поступили в Татарстан

По размеру купюры не отличаются от предыдущих, а вот по цвету насыщеннее: 2000-ая окрашена в синий, 200-рублевая — в зеленый. На банкноте достоинством в 2000 рублей изображены виды Дальнего Востока — космодром «Восточный» в Амурской области и мост на остров Русский во Владивостоке. На 200-рублевой разместили символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

«Новые купюры — это законное средство платежа, которое обязаны принимать во всех магазинах. Если новые банкноты отказываются принимать к оплате, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей Банка России», — говорит Павел Солдатов.

Он также отметил, что сейчас продолжается адаптация банкоматов и кассового оборудования, поэтому с обращением новых купюр в первое время могут возникнуть проблемы.

Эксперт по признакам подлинности Отделения — Нацбанка по РТ Юлия Камаева сообщила, что новые купюры содержат больше защитных признаков, чем предыдущие. Среди абсолютно новых: на 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом. Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом виден символ рубля).

Среди других защитных признаков банкнот — водяной знак, защитная нить, микроизображения (можно увидеть с помощью лупы).

Отметим, что 12 октября Центробанк выпустил в обращение купюры нового номинала в Севастополе и Владивостоке. Затем новые деньги вошли в обращение в Москве, Хабаровске и Симферополе. В декабре банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появились в отделениях банков Татарстана.