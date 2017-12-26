Хабаровский аэропорт получит на новый терминал льготный займ в 2 миллиарда
Кроме того, ФРДВ поможет строительству паромов для линии
Кроме того, ФРДВ поможет строительству паромов для линии
В Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством зампреда правительства РФ, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В работе приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, а также главы дальневосточных регионов, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
По итогам обсуждения были признаны приоритетными для финансирования 4 проекта общей стоимостью 83,3 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей составят инвестиции ФРДВ. Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях.
В частности, Фонд примет участие в строительстве два новых грузопассажирских
Напомним, общая стоимость проекта составит 10 млрд руб., из которых 4,5 млрд рублей. ФРДВ предоставит «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) — заказчику строительства.
Необходимость обновления флота вызвана изношенным техническим состоянием существующих судов (средний возраст составляет 29 лет), высокими рисками аварийности и эксплуатационными издержками (средний процент простоя паромов в связи с ремонтными работами составляет 25%). Паромная переправа
Новые паромы планируется спустить на воду в 2019 году. Они позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.
По итогам обсуждения данного проекта Юрий Трутнев дал поручение губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту взять ход его реализации под личный контроль.
Еще 2 млрд рублей ФРДВ направит на строительство нового пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту. Модернизация крупного авиаузла позволит повысить качество обслуживания, нарастить пропускную способность аэропорта на 2,7 млн человек и создать в Хабаровском крае крупный авиахаб. Общий объем инвестиций в проект, который реализуется на территории опережающего развития «Хабаровск», составит до 17 млрд рублей.
Юрий Трутнев напомнил участникам совещания, что Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий создается по поручению президента РФ Владимира Путина. В связи с этим
«С учетом решений, принятых подкомиссией, общий объем средств, распределенных ФРДВ в проекты на Дальнем Востоке, превысил 50 млрд рублей, из которых около 25 млрд рублей будут фактически инвестированы до конца 2017 года, остальные средства согласно графику финансирования на период до 2019 года. Совокупные активы Фонда составляют 37 млрд рублей. В целом, дефицит финансирования только одобренных проектов, без учета перспективного портфеля, уже превысил 13 млрд рублей. Правительством прорабатываются механизмы докапитализации Фонда. Рассчитываем, что уже в следующем году они заработают», — прокомментировал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.