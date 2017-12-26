Хабаровский аэропорт получит на новый терминал льготный займ в 2 миллиарда

В Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством зампреда правительства РФ, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



В работе приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, а также главы дальневосточных регионов, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.



На рассмотрение подкомиссии были вынесены проекты, финансирование которых предполагается осуществлять с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).



По итогам обсуждения были признаны приоритетными для финансирования 4 проекта общей стоимостью 83,3 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей составят инвестиции ФРДВ. Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5% годовых в рублях.



В частности, Фонд примет участие в строительстве два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для переправы «Ванино-Холмск» на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске.



Напомним, общая стоимость проекта составит 10 млрд руб., из которых 4,5 млрд рублей. ФРДВ предоставит «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) — заказчику строительства.



Необходимость обновления флота вызвана изношенным техническим состоянием существующих судов (средний возраст составляет 29 лет), высокими рисками аварийности и эксплуатационными издержками (средний процент простоя паромов в связи с ремонтными работами составляет 25%). Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года грузооборот может возрасти на 25%.



Новые паромы планируется спустить на воду в 2019 году. Они позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.



По итогам обсуждения данного проекта Юрий Трутнев дал поручение губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту взять ход его реализации под личный контроль.

Еще 2 млрд рублей ФРДВ направит на строительство нового пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту. Модернизация крупного авиаузла позволит повысить качество обслуживания, нарастить пропускную способность аэропорта на 2,7 млн человек и создать в Хабаровском крае крупный авиахаб. Общий объем инвестиций в проект, который реализуется на территории опережающего развития «Хабаровск», составит до 17 млрд рублей.

Также на заседании одобрено участие ФРДВ (совместно с Роснано) в создании «Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий», который формируется с целью привлечения капитала в расширение деятельности высокотехнологичных предприятий на Дальнем Востоке. Капитал фонда составит 10 млрд рублей (5 млрд на первом этапе), из которых 1,7 млрд рублей предоставит ФРДВ. Средства (в виде возвратного, посевного и венчурного финансирования) планируется направить в перспективные высокотехнологичные и инновационные проекты.



Юрий Трутнев напомнил участникам совещания, что Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий создается по поручению президента РФ Владимира Путина. В связи с этим вице-премьер попросил стороны, формирующие Фонд, обратить особое внимание на методику отбора технологических проектов. При этом вице-премьер отметил, что проекты должны отвечать не только последним технологиям, но и быть реально востребованы, связаны с жизнью.