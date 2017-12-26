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18:04 (мск), источник: Sputnik.by

Как изменятся штрафы с ростом базовой величины?

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Размер базовой величины увеличится в Беларуси с 1 января 2018 года, а вслед за ней повысятся и штрафы за различные правонарушения.

Источник: Reuters

Корреспондент Sputnik посчитал, какие суммы придется выложить нарушителям законодательства в разных областях.

Очень часто штрафы за нарушение ПДД получают автомобилисты. Так с начала нового года сумма штрафа за езду без документов, предусмотренных ПДД, составит 49 рублей, бесправник, задержанный впервые, должен будет выплатить от 122,5 до 490 рублей, а бесправник-«повторник» — от 490 до 1225 рублей.

За отсутствие страховки владельцев транспортных средств оштрафуют на сумму в 122,5 рубля, в случае, если нарушителем окажется индивидуальный предприниматель или юридическое лицо сумма составит 367,5 рублей. Штраф за езду на автомобиле, не прошедшем техосмотр, водитель заплатит от 24,5 до 73,5 рублей.

Штрафы для любителей «полихачить» также увеличатся: за превышение скорости на 10−20 км/ч водитель заплатит 24,5 рубля, за превышение на 20−30 км/ч — от 24,5 до 73,5 рублей, на 30 и более км/ч — от 73,5 до 245 рублей. При повторном нарушении скоростного режима в течение года автомобилист будет оштрафован на сумму от 122,5 до 367,5 рублей.

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Если правонарушение будет зафиксировано стационарной или мобильной камерой, то за превышение на 10−20 км/ч штраф составит 12,25 рублей, на 20−30 км/ч — 49 рублей, на 30−40 км/ч — 98 рублей, на 40 и более км/ч — 147 рублей.

Еще одни «штрафники», нарушающие ПДД, — это пешеходы. За переход в неположенном месте нарушителю теперь придется расстаться с суммой от 24,5 до 73,5 рублей. За то же нарушение, совершенное в нетрезвом состоянии, пешеходу придется выложить от 73,5 до 122,5 рублей.

Штрафы для любителей проехать в транспорте «зайцем» также повысятся. За безбилетный проезд в городском транспорте придется заплатить 12,25 рублей, в поездах региональных линий, пригородных автобусах и маршрутных такси — 17,15 рублей, в поездах межрегиональных и международных линий, в международных автобусах и маршрутных такси — 24,5 рублей.

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