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17:59 (мск), источник: РБК

Силуанов выступил против фиксации социальных расходов

Минфин выступает против введения социального «бюджетного правила», заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, фиксация расходов бюджета на те или иные цели (будь то образование или оборона) в процентах от ВВП или в процентах от общих расходов «идеологически неприемлема».

Источник: РИА "Новости"

Социальный блок правительства предлагал ввести «бюджетное правило» для социальных расходов, то есть установить планку, ниже которой расходы бюджета на здравоохранение и образование не должны опускаться.

«Мы должны в перспективе защитить социальные расходы. Расходы на образование, расходы на здравоохранение и те расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала. Для нас это является принципиальным», — заявляла вице-премьер Ольга Голодец в июне. Тогда же, в интервью РБК, она уточнила, что на образование и здравоохранение не хватает примерно по 1,5% ВВП.

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Федеральный центр, регионы и внебюджетные фонды тратят на здравоохранение в целом 3,8% ВВП, на образование — 3,6% ВВП, следует из оценок Минфина на 2017 год. Отсюда можно сделать вывод, что Голодец считает минимально необходимыми расходы на образование и здравоохранение по 5−5,3% ВВП (хотя сама она эти цифры не называла).

Предложения закрепить расходы на человеческий капитал в привязке к ВВП фигурируют и в предвыборных программах оппозиционных кандидатов.

«Если говорить о фиксации каких-то расходов на те или иные цели, мы сильно выступаем против такого, потому что у нас объем бюджета в процентах к ВВП сокращается. Если посмотрим, то из года в год доля перераспределяемых через бюджетную систему ресурсов снижается, в том числе это касается и федерального бюджета, поэтому фиксация каких-то расходов в процентом отношении к ВВП идеологически просто неприемлема», — сказал Силуанов. «Это не может являться каким-то правилом в области социальных расходов», — считает министр.

Любая фиксация расходов снижает возможности проведения бюджетных маневров, объяснил глава Минфина.

«Нужно формировать бюджет не по объемам трат, а исходя из преобразований, форм, целей», — подчеркнул Силуанов. По его словам, ни в правительстве, ни в Кремле идеи введения социального «бюджетного правила» серьезно не обсуждались. «Я уверен, что они [такие предложения] не будут учитываться в программных документах, потому что это идеологически неверно», — сказал Силуанов.

Расходы всей бюджетной системы в 2018 году на здравоохранение запланированы в объеме 4,1% ВВП, в 2019 году — 3,9% ВВП, 2020 году — 3,8% ВВП, на образование — соответственно, 3,6%, 3,5% и 3,5% ВВП. Медицина и образование финансируются в России в основном на уровне бюджетов регионов.

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