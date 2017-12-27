Московские специалисты презентовали новую схему движения в центре Красноярска

Не стоять в пробках красноярским автомобилистам поможет новая комплексная схема организации движения. Причём её разработали московские специалисты на деньги Организации объединённых наций. ООН таким образом пытается снизить объём выбросов парниковых газов в городах России. Лекарство от загазованности и пробок обойдётся по проекту в 16,5 миллиардов рублей. На них предлагают построить эстакады в проблемных местах, организовать правоповоротные шлюзы, настроить светофоры, развивать общественный транспорт и многое другое. «Также очень важно, что мы планируем снизить максимально разрешённую скорость в центре города. Скажем так, планируем вводить некоторые мероприятия по успокоению движения. Также мы планируем развивать пешеходное и велосипедное движение. В части, например, того же проспекта Мира мы планируем строительство велосипедной дорожки», — рассказала представитель компании-разработчика проекта Мария Перова.

Выбросы парниковых газов благодаря предложенным мерам, а их почти тысяча, должны сократиться на 6%. И на 6% должно сократиться среднее время в пути. Все предложения и расчёты основаны на серьёзных научных исследованиях, которые специально проводили в Красноярске. Схему разрабатывали больше года.



«Часть мероприятий, которые предложены в этой схеме, уже реализованы в этом году. Правоповоротные шлюзы с Мужества на Шахтёров, с Краснодарской на Воронова, расширена дорога в районе кольцевой развязки Тотмина — путепровод Бугач. Сейчас мы все светофоры Красноярска видим в центре мониторинга», — пояснил начальник отдела мониторинга МКУ УДИБ Игорь Воевалко.



Воплощать проект будут не сразу, а постепенно. Транспортная модель рассчитана до 2032 года и учитывает предстоящую Универсиаду. Она может меняться, адаптироваться с течением времени к условиям растущего Красноярска.



Владимир БОГОМОЛОВ

