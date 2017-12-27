Учёные заявили о рекордных прогнозах на горбушу в путину-2018

Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра представили доклад о численности лососевых в дальневосточных морях и прогнозах на их подходы в сезон 2018 года. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ТИНРО-Центре, научные сотрудники летом и осенью уходящего года проводили исследования и оба раза результаты превзошли оценки большинства последних лет.

— Проведённая осенью в Охотском море траловая съемка свидетельствуют о высокой численности молоди горбуши охотоморских стад, — подчеркнули в ТИНРО-Центре. — 2,7 млрд экземпляров — это максимальная численность сеголеток, наблюдаемая в 1998—2016 годах. Даже при условии минимальной выживаемости молоди в 8%, случавшейся в прошлом, мы ожидаем высокие подходы горбуши в охотоморский бассейн. После проведения генетической дифференциации региональных стад, прогнозы по горбуше в каждом из районов промысла будут уточнены.



Напомним, 16 ноября в Хабаровском крае прошёл учёный совет, на котором наука представила прогноз на путину-2018. Это год чётный, значит — горбушовый. По расчётам экспертов, урожай по Амуру и лиману будет на уровнях 2016 года. Прогнозы по летней и осенней кете остаются такими же, как и в сезоне 2017-го, на уровне средних многолетних значений.