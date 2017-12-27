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18:21 (мск), источник: Sputnik.md

Судьба лея: что ждет жителей Молдовы в 2018 году

Прогноз на 2018 год: сколько будет стоить евро и доллар, и как поведет себя курс молдавского лея.

ЦБ: $ 57.4544   -0.28 € 68.2328   -0.31 ММВБ: $ 57.7800   +0.15 € 68.7475   +0.38
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 дек — Spurnik. С начала текущего года национальная валюта Молдовы отвоевала у доллара 11,9%, укрепившись с 19,98 лея (в 1 январе 2017-ого) до 17,61 лея в конце сентября. К евро, как отмечают специалисты министерства экономики, лей подорожал на 0,7%.

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Основные факторы, которые определили такую динамику, отмечают специалисты, заключаются в росте экспортных поставок и денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках, а также денежная политика Нацбанка.

Запас валютных резервов Нацбанка республики на конец сентября этого года составил 2,62 миллиарда долларов, увеличившись на 19,2% в сравнении с показателем конца 2016 года.

В правительстве страны предполагают, что в 2018—2020 годы ожидается незначительное обесценивание молдавского лея. Таким образом, средний обменный курс молдавского лея к доллару составит 17,68 лея. Тогда как в 2020 году «американец» будет стоить уже 18,5 лея.

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 Судьба лея: что ждет жителей Молдовы в 2018 году
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