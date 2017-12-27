Судьба лея: что ждет жителей Молдовы в 2018 году

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 дек — Spurnik. С начала текущего года национальная валюта Молдовы отвоевала у доллара 11,9%, укрепившись с 19,98 лея (в 1 январе 2017-ого) до 17,61 лея в конце сентября. К евро, как отмечают специалисты министерства экономики, лей подорожал на 0,7%.

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Основные факторы, которые определили такую динамику, отмечают специалисты, заключаются в росте экспортных поставок и денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа. Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных площадках, а также денежная политика Нацбанка.

Запас валютных резервов Нацбанка республики на конец сентября этого года составил 2,62 миллиарда долларов, увеличившись на 19,2% в сравнении с показателем конца 2016 года.