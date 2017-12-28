Мэрия Красноярска сдает земли под строительство ТРЦ и гостиницы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Красноярска предлагает арендовать новые участки в разных районах города. Территории предназначены под строительство жилых домов, торгово-развлекательного центра и гостиницы. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии Красноярска.

Так, департамент муниципального имущества и земельных отношений выделил участок площадью 45 тысяч «квадратов» в районе моста 777. На нем предлагается построить ТРЦ. Стоимость аренды составит 18 млн рублей в год. В документах уточнятся, что участок сдается «с особыми условиями использования». Дело в том, что рядом с ним проходят железнодорожные пути.

Еще один участок по ул. Подгорная, 26 в Свердловском районе Красноярска сдадут с аренду под строительство гостиницы или ресторана. Его площадь — 2,6 тысяч «квадратов». Мэрия предлагает арендовать землю за 810 тысяч рублей в год.

Два участка площадью 26 и 30 тысяч «квадратов» на ул. Алеши Тимошенкова выделили под застройку. После проведения аукционов там начнут строить жилые высотки.