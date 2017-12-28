Мэрия Красноярска сдает земли под строительство ТРЦ и гостиницы
Департамент муниципального имущества проведет несколько аукционов.
Департамент муниципального имущества проведет несколько аукционов.
Администрация Красноярска предлагает арендовать новые участки в разных районах города. Территории предназначены под строительство жилых домов,
Еще один участок по ул. Подгорная, 26 в Свердловском районе Красноярска сдадут с аренду под строительство гостиницы или ресторана. Его площадь — 2,6 тысяч «квадратов». Мэрия предлагает арендовать землю за 810 тысяч рублей в год.
Два участка площадью 26 и 30 тысяч «квадратов» на ул. Алеши Тимошенкова выделили под застройку. После проведения аукционов там начнут строить жилые высотки.
Отметим, что документы уже подписаны руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений Натальей Павлович. Когда именно будут объявлены торги по поиску предпринимателей, в них не указывается.