СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся под угрозой срыва
Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся под угрозой срыва
Причиной стало то, что власти Грузии не желают допустить пролета российских самолетов над территорией страны. «Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году странами — членами ОБСЕ. Подписавшие договор страны разрешают наблюдательные полеты над своей территорией для других
Ранее угрозами об ограничении наблюдательных полетов обменялись Россия и США. В сентябре стало известно, что США намерены ограничить полеты российских самолетов над Аляской и Гавайскими островами. В Вашингтоне объяснили это решение нарушениями договора со стороны Москвы. Позднее, в декабре, российский МИД сообщил, что для американских наблюдателей также будет ограничено число доступных аэродромов. В МИДе подчеркнули, что это решение является ответной мерой. Таким образом Россия приведет перечень используемых аэродромов в соответствие с договором.