СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе

Источник: Reuters

Причиной стало то, что власти Грузии не желают допустить пролета российских самолетов над территорией страны. «Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси», — сообщил источник. Следующее заседание консультативной комиссии по договору должно пройти в январе в Вене.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году странами — членами ОБСЕ. Подписавшие договор страны разрешают наблюдательные полеты над своей территорией для других стран-участников. В документе прописано, что страны-участники соглашаются на наблюдение за любым участком своей территории. Договор ратифицировали 34 государства, он вступил в силу с 2002 года.