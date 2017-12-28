Минфин предложил обложить майнинг налогом

«Там (в законопроекте — ред.) есть отсылка на нормы налогообложения майнинга, что президент и поручил нам сделать. Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. В этой связи некоторые виды деятельности, когда любой человек сможет подключиться и эмитировать (криптовалюту — ред.), по сути, заниматься майнингом, будут слегка вне закона», — сказал Моисеев.