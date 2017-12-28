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19:08 (мск), источник: РИА Новости

Минфин предложил обложить майнинг налогом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин РФ предусмотрел в законопроекте о криптовалютах налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности, заявил журналистам в кулуарах Общественного совета при Минфине РФ замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Источник: Reuters

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

«Там (в законопроекте — ред.) есть отсылка на нормы налогообложения майнинга, что президент и поручил нам сделать. Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. В этой связи некоторые виды деятельности, когда любой человек сможет подключиться и эмитировать (криптовалюту — ред.), по сути, заниматься майнингом, будут слегка вне закона», — сказал Моисеев.

«Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица», — пояснил он. «Если индивидуальный предприниматель — один налог, если юрлицо — другой. Это ничем не отличается от предпринимательской деятельности», — указал чиновник.

В ноябре первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что майнинг как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение. Также, по ее словам, майнинг — это не только производство криптовалют, а более широкое понятие.

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26 декабря© Ньюстюб
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