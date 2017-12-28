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18:23 (мск), источник: Informburo.kz

В 2018 году в Казахстане воплотят пять технологий, представленных на ЭКСПО

Экспертная группа Министерства энергетики РК отобрала 105 иностранных и 28 отечественных технологий, демонстрировавшихся на ЭКСПО в Астане. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила директор департамента по возобновляемым источникам энергии ведомства Айнур Соспанова.

Источник: Informburo.kz

«По направлению “Нефть и газ” было отобрано 27 технологий, 7 технологий в области угольной промышленности. Электроэнергетика, энергосбережение и ВИЭ — 63 технологий и 36 технологий в сфере экологии», — сказала она.

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По словам Айнур Соспановой, акиматы отобрали 40 технологий из списка, 5 из которых будут внедрены уже в 2018 году.

«Акимат Костанайской области планирует внедрить немецкую технологию — установку газоаналитического комплекса ГК-510 в 2018 году. Благодаря этой технологии будет снижено потребление газа. Это позволит экономить около 40 млн тенге в год. Там же применят технологию замены турбоагрегата мощностью 2,5 мегаватт германской компании. Проект планируется реализовать в 2018 году», — отметила она.

Ещё три технологии будут применяться в Северо-Казахстанской области.

«Акимат СКО планирует внедрить в 2018 году китайскую технологию автономной станции бесплатной подзарядки для мобильных телефонов. Это и удобство для граждан, и энергосбережение. Также планируется внедрить немецкую технологию — котлы длительного горения, благодаря которой в 1,6 раза будет сэкономлено топливо и уменьшены вредные выбросы в атмосферу. И заключительный проект в СКО — это строительство биогазовой установки», — пояснила она.

В то же время национальные компании отобрали 15 технологий, две из которых будут также внедрены в 2018 году. Остальные — в 2020—2022-х годах.

«В сфере нефти и газа определены 7 технологий из России, США, Китая и Финляндии, из них акиматы областей выбрали 3 технологии и компании — 4 технологии. Компания АО “ЭмбаМунайГаз” отобрала технологии газовой турбины и регулирующий клапан компании General Electric. Срок реализации проекта 2018−2022 годы», — сообщила директор департамента.

По направлению «Электроэнергетика» определены 35 технологий, из них компании АО «НАК «КазАтомПром», АО «ЭмбаМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО «КЕГОК» выбрали девять проектов.

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«В компании “КазТрансОйл” в 2018 году будут внедрять две технологии: это словацкая разработка энергосберегающей капсулы и австрийская мобильная солнечная электростанция. Компания “Казатомпром” отобрала финскую систему энергоснабжающей компании. Срок внедрения в 2020 году. Также они планируют внедрить в 2018 году казахстанскую технологию гелий-котельные с использованием гелий-коллекторов. Предполагаемый экономический эффект составит порядка 6 млн тенге в год», — добавила она.

По направлению «Уголь» одна технология отобрана акиматом Северо-Казахстанской области и ещё одна — компанией АО «Самрук-Энерго».

По направлению «Экология» акиматами отобраны 10 технологий в сфере очистки бытовых и промышленных стоков, контроля качества воздуха и управления отходами.

«Подписан трёхсторонний меморандум между акиматом Карагандинской области финской компанией и ТОО “Экосервис” по вопросам совершенствования системы управления твердыми бытовыми отходами», — заключила она.

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