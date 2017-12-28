Видеофакт: народный электровеломобиль показали в Минске

Источник: Sputnik.by

Транспортное средство разработали в Минске. На данном этапе оно проходит тестирование.

Уже известно, что электромобиль будет выходить под брендом знаменитого белорусского силача, рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко.

«Ребята высказали заинтересованность, чтобы электромобили были под брендом “Шимко”. Прогресс движется вперед, мне стало это интересно. Насколько технология будет развиваться, будем видеть», — рассказал сам силач.

Электровеломобиль представляет собой гибрид велосипеда и электромобиля. Он оснащен съемным аккумулятором, энергии которого хватает на 80 километров. Также в нем есть велосипедный привод, который можно использовать, когда села батарейка или нужно ехать в гору.

Вес транспортного средства — 115 килограммов. В ширину — 98 сантиметров, в длину — 250.

Технически и юридически разработка является велосипедом, добавил в свою очередь Селюков. Он отметил, уточнил, что транспортное средство может перемещаться по велодорожкам и крайней правой полосе, минуя пробки.

Уже поступили заявки на белорусский электровеломобиль. Партию собирается приобрести российская сеть доставки пиццы.

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