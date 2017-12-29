Туркомпании нашли рецепт по увеличению потока туристов в Узбекистан
В Госкомтуризме считают, что открытие новых авиарейсов существенно увеличит приток туристов в Узбекистан.
В Госкомтуризме считают, что открытие новых авиарейсов существенно увеличит приток туристов в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекские туристические компании предложили национальному авиаперевозчику установить прямое воздушное сообщение со странами Скандинавии, БЕНИЛЮКС,
Это, по их мнению, поможет увеличить приток туристов в страну. В свою очередь для развития внутреннего туризма, представители отрасли попросили увеличить частоту рейсов между городами республики, а также открыть новые направления.
Как сообщает
В летний период, который начнется с 31 марта, рейсы по этому маршруту будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. Они уже вошли в систему, и туроператоры могут планировать поездки своих клиентов с учетом нового маршрута.
В настоящее время авиакомпания также прорабатывает вопрос открытия в новом году прямых международных рейсов между Ташкентом и городами Мумбай, Барселона, Бирмингем. Кроме того, в летнее время НАК планирует чаще летать в Самарканд, Термез и Стамбул. А с 1 января 2018 года будут внедрены групповые тарифы на внутренние авиарейсы перевозчика.
К тому же Uzbekistan Airways открывает и другие новые направления, запускаемые в рамках