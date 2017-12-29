Правительство РФ выделило 621 млн рублей Новосибирской области на лекарства, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте кабмина.

В документе говорится о лекарствах, медизделия для отдельных групп граждан и специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов. Распоряжение вступит в силу 1 января 2018 года.