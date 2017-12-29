Правительство РФ выделило 621 млн рублей Новосибирской области на лекарства
Сумма выделена на лекарства, медизделия для отдельных групп граждан и специализированных продуктах лечебного питания для
Сумма выделена на лекарства, медизделия для отдельных групп граждан и специализированных продуктах лечебного питания для
Правительство РФ выделило 621 млн рублей Новосибирской области на лекарства, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте кабмина.
В документе говорится о лекарствах, медизделия для отдельных групп граждан и специализированных продуктах лечебного питания для
Новосибирская область получила 621 млн 601 тысячу рублей.
Суммарно регионам России на лекарства направлено 31,6 млрд рублей.