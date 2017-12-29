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07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Правительство РФ выделило 621 млн рублей Новосибирской области на лекарства

Сумма выделена на лекарства, медизделия для отдельных групп граждан и специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, говорится в постановлении правительства.

Правительство РФ выделило 621 млн рублей Новосибирской области на лекарства, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте кабмина.

В документе говорится о лекарствах, медизделия для отдельных групп граждан и специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов. Распоряжение вступит в силу 1 января 2018 года.

Новосибирская область получила 621 млн 601 тысячу рублей.

Суммарно регионам России на лекарства направлено 31,6 млрд рублей.

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