Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
14События недели в фотографиях
09:09 (мск), источник: Sputnik

С 1 января в Узбекистане подорожает алкоголь

Повышаются минимальные оптовые и розничные цены на вино, водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки. Повышение не коснется только пива.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. С нового года в Узбекистане повышаются оптовые и розничные минимальные цены на вино и крепкий алкоголь. Соответствующее постановление приняли Министерство финансов и Государственный налоговый комитет республики, сообщает портал LexUZ.

Читайте также
Ученые раскрыли неожиданную опасность алкоголя

Повышение составит порядка 25%.

Так, с 1 января 2018 года оптовая цена 1 литра вина составит 6500 сумов (рост на 20,3%), а минимальная розничная цена — 7800 сумов (+20,3%).

Минимальная оптово-отпускная цена за 1 литр коньяка вырастет на 28% и составит 26 400 сумов, а оптово-отпускная — 22 000 сумов (+28%).

Цена на водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять 16 000 сумов (+24%), розничная — 19 200 сумов (+24%).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 С 1 января в Узбекистане подорожает алкоголь
The New York Times о реформах Мирзиёева: Узбекистан открывает двери
Эксперты: Трамп продолжает политику Обамы в отношении России
СМИ назвали четыре варианта начала войны с КНДР
Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году
СМИ: расследование ФБР по РФ началось из-за пьяного разговора
Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
В Лондоне ожидают крупнейший гуманитарный кризис в 2018 году
Подозреваемый в убийстве женщины задержан под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь