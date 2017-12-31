С 1 января в Узбекистане подорожает алкоголь
Повышаются минимальные оптовые и розничные цены на вино, водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки. Повышение не коснется только пива.
Повышаются минимальные оптовые и розничные цены на вино, водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки. Повышение не коснется только пива.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. С нового года в Узбекистане повышаются оптовые и розничные минимальные цены на вино и крепкий алкоголь. Соответствующее постановление приняли Министерство финансов и Государственный налоговый комитет республики, сообщает портал LexUZ.
Повышение составит порядка 25%.
Так, с 1 января 2018 года оптовая цена 1 литра вина составит 6500 сумов (рост на 20,3%), а минимальная розничная цена — 7800 сумов (+20,3%).
Минимальная
Цена на водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять 16 000 сумов (+24%), розничная — 19 200 сумов (+24%).