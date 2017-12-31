С 1 января в Узбекистане подорожает алкоголь

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. С нового года в Узбекистане повышаются оптовые и розничные минимальные цены на вино и крепкий алкоголь. Соответствующее постановление приняли Министерство финансов и Государственный налоговый комитет республики, сообщает портал LexUZ.

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Повышение составит порядка 25%.

Так, с 1 января 2018 года оптовая цена 1 литра вина составит 6500 сумов (рост на 20,3%), а минимальная розничная цена — 7800 сумов (+20,3%).

Минимальная оптово-отпускная цена за 1 литр коньяка вырастет на 28% и составит 26 400 сумов, а оптово-отпускная — 22 000 сумов (+28%).