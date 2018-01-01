Внешнеторговый оборот Хабаровского края и Китая превысил миллиард долларов

«Есть статистика за девять месяцев 2017 года. Доля КНР во всем внешнеторговом обороте региона — около 60 процентов. В стоимостном выражении это более чем один миллиард долларов США, рост к уровню аналогичного периода прошлого года — почти в два раза», — сказал Шпорт РИА Новости.