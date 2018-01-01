Внешнеторговый оборот Хабаровского края и Китая превысил миллиард долларов

Губернатор отметил, что уже долгие годы Китай является основным партнером Хабаровского края на международной арене, в первую очередь — во внешней торговле.
«Есть статистика за девять месяцев 2017 года. Доля КНР во всем внешнеторговом обороте региона — около 60 процентов. В стоимостном выражении это более чем один миллиард долларов США, рост к уровню аналогичного периода прошлого года — почти в два раза», — сказал Шпорт РИА Новости.
По его словам, край экспортирует в КНР авиационную технику, продукцию лесной отрасли, топливно-энергетической отрасли, продовольственные товары, рыбу и морепродукты.
Он отметил, что прямые китайские инвестиции в край, по предварительным данным, в 2017 году составили около 26 миллионов долларов США.