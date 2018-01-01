Предоплата в 100% вводится за водоснабжение в Узбекистане

Источник: Sputnik

Президент страны Шавкат Мирзиёев принял соответствующий указ в середине ноября.

«Ввести с 1 января 2018 года порядок, в соответствии с которым оказание услуг водоснабжения и водоотведения потребителям всех групп осуществляется на основе 100-процентной предоплаты», — говорится в тексте документа.

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Должников теперь могут полностью отключить от водоснабжения и водоотведения. При этом за повторное подключение придется заплатить от двух до десяти минимальных размеров заработной платы (40−200 долларов).

Это решение вызвано системными проблемами и недостатками, накопившимися в водопроводно-канализационном хозяйстве республики. Они привели к увеличению задолженности за услуги, снижению платежной дисциплины и к стагнации отрасли в целом.

Водопровод, канализация и другие объекты водоснабжения республики эксплуатируются свыше 40 лет. Из-за их неудовлетворительного состояния потери воды достигают 40%, случаются перебои в поставках потребителям.

Контролировать поступление средств за воду теперь будут сотрудники Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре.