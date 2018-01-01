Бедным семьям Омска начали выплачивать деньги на детей

Источник: Reuters

С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточного минимума ребенка в регионе, где они проживают.

Иными словами, чтобы получить деньги от государства, мать — до декрета — и отец ребенка должны зарабатывать на двоих не более 29 000 рублей.