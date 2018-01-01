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20:12 (мск), источник: Om1.ru

Бедным семьям Омска начали выплачивать деньги на детей

С 1 января на первенца будет переводиться по 9 323 рубля в месяц.

Источник: Reuters

С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточного минимума ребенка в регионе, где они проживают.

Иными словами, чтобы получить деньги от государства, мать — до декрета — и отец ребенка должны зарабатывать на двоих не более 29 000 рублей.

Отметим, что выплата возможна и на второго ребенка, однако, уже за счет средств материнского капитала.

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