Бедным семьям Омска начали выплачивать деньги на детей
С 1 января на первенца будет переводиться по 9 323 рубля в месяц.
С 1 января на первенца будет переводиться по 9 323 рубля в месяц.
С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточного минимума ребенка в регионе, где они проживают.
Иными словами, чтобы получить деньги от государства, мать — до декрета — и отец ребенка должны зарабатывать на двоих не более 29 000 рублей.
Отметим, что выплата возможна и на второго ребенка, однако, уже за счет средств материнского капитала.