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18:53 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проверил качество ремонта в больнице № 7

В первый день 2018 года глава региона проинспектировал качество ремонтных работ, выполненных в Волгоградской клинической больнице скорой медицинской помощи № 7.

В первый день 2018 года глава региона проинспектировал качество ремонтных работ, выполненных в Волгоградской клинической больнице скорой медицинской помощи № 7.

Масштабное обновление материально-технической базы этого учреждения, как и ряда других, началось в 2014 году. Вступив в должность, Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам модернизировать клинику. В приоритете значился корпус, где оказывается помощь маленьким пациентам.

Первым траншем на ремонт детских отделений стали средства от продажи двух «Мерседесов» из гаража обладминистрации.

Реконструкция этого и взрослого корпусов шла поэтапно. Так, в 2017 году был реализован очередной план: полностью преобразились детские отоларингологическое, нейрохирургическое, пульмонологическое отделения, в медучреждении появилась необходимая для лечения ряда заболеваний соляная шахта, отремонтированы хирургическое, анестезиологическое отделения взрослого корпуса, а также отделение переливания крови.

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Порядок наведен в помещениях дневного стационара, физиотерапевтического отделения, женской консультации поликлиники. Медучреждение оснастили по программе «Доступная среда». Большое внимание было уделено вопросам благоустройства территории и обеспечению безопасности.

В ходе выездного совещания губернатор отметил, что задачи, которые должны были решить в 2017 году, выполнены: практически восстановлено одна из ведущих клиник региона.

— Для Волгограда и Волгоградской области седьмая больница — одно из важнейших медицинских учреждений. Еще совсем недавно, в 2014 году, это была одна из самых сложных больниц региона, с точки зрения состояния. Мы поставили амбициозную задачу — привести ее в порядок, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В 2018 году больница отмечает столетие, и сегодня мы видим, что эту дату она встречает в совершенно ином, обновленном виде, на очень хорошем подъеме: создаются необходимые условия и для пациентов, и для людей, которые здесь работают.

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Самым масштабным в 2017 году стал проект полной реконструкции родильного дома БСМП № 7. «Мы помним, что еще недавно существование этого родильного дома находилось под вопросом. Было принято решение восстановить его и сделать одним из самых современных в области. Сегодня часть работ уже завершена, в первом квартале он будет сдан», — отметил губернатор в ходе инспекции объекта.

Глава региона также проверил качество выполненного ремонта во взрослом и детских корпусах, дневном стационаре поликлиники.

К маленьким пациентам Андрей Бочаров пришел с подарками. Всем, кто оказался под Новый год в стенах клиники, глава региона пожелал скорейшего выздоровления. Для этого все возможное сделают специалисты БСМП № 7.

— Здесь работает высококлассный коллектив, который относится к своей работе с ответственностью и с душой. И мной принято решение о представлении главного врача к государственной награде: за такой короткий промежуток времени сделать то, что мы сейчас видим, сравнимо с подвигом, — сказал Андрей Бочаров.

В 2018 году обновление продолжится: запланирован ремонт оставшегося отделения — травматологии во взрослом корпусе.

Помещениях нулевого этажа детского корпуса еще нуждается в наведении порядка. Также необходимо установить инженерные сети и выполнить работы по благоустройству территории вокруг родильного дома. В ноябре 2018 года, в преддверии юбилея, будут подведены основные итоги комплексного обновления.

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В результате одно из ведущих медучреждений региона будет отмечать свое столетие полностью обновленным. В время инспекции Андрей Бочаров подчеркнул, что все работы проходят также в рамках концепции развития отрасли в регионе.

В настоящее время Волгоградская клиническая больница скорой медицинской помощи способна единовременно обеспечить лечение более 700 пациентов. В организации здравоохранения, оснащенной современным оборудованием, действуют 16 лечебных, 8 клинических и диагностических отделений. Последние занимаются всеми видами диагностики: лучевой, функциональной, эндоскопией, компьютерной томографией, биохимией, цитологией и другими. Хирурги БСМП № 7 выполняют более 18 тысяч операций в год.

В 2014 году началась системная работа по обновлению и других медицинских учреждений Волгоградской области. В числе приоритетных на первом этапе стали опорные больницы и клиники. В них основательно также взялись за отделения, призванные оказывать помощь маленьким пациентам.

Так, в Урюпинской центральной районной больниц полностью завершен ремонт детского и хирургического отделений. Остальные заявлены в плане на 2018 год. В минувшем обновлением занимались в ряде детских отделений и больниц: в стоматологическом детском больницы № 15, Ленинской и Чернышковской ЦРБ; областной детской клинической инфекционной больнице, детском противотуберкулезном санатории № 3, перинатальном центре № 1, детской поликлинике № 6 Волгограда и других. На эти цели в прошедшем году было выделено 146 миллионов рублей.

Сумма всех траншей в четыре раза превышает заложенную ранее, на 2016-й год. Поддержка материнства и детства остается приоритетом обозначенной губернатором долгосрочной стратегии развития области.

Первостепенными задачами в ее реализации является усовершенствование системы работы неонатальных служб. Выстроенная в этом профиле медицины методология позволила специалистам за три года существенно снизить уровень младенческой смертности в регионе: он стал значительно ниже среднероссийских показателей.

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Серьезные изменения происходят в ведущих медучреждениях Волгоградской области. Проведен ремонт БСМП № 25, на базе которой в ближайшее время начнет работу современный корпус нового приемного отделения с выстроенной маршрутизацией пациентов, нуждающихся в различной по скорости и интенсивности помощи. В областном онкологическом диспансере оснащено и функционирует новое отделение — маммологическое. Специалисты проводят онкопластические операции. На базе онкодиспансера открылось первое в ЮФО отделение реабилитации. Врачи начали внедрять систему жидкостной цитологии для проведения ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин.

Таким образом, в результате системной работы, которая в Волгоградской области ведется начиная с 2014 года, в порядок приведены около 40 медучреждений региона.

Обновление больниц и поликлиник и модернизация оборудования продолжится.

В настоящее время завершается формирование концепции развития отрасли: программа рассчитана на десять лет. На встрече с активом, состоявшейся 23 ноября 2017 года, в своем послании губернатор Волгоградской области определил приоритет — уделить особое внимание развитию онкологической службы. «Развитие Волгоградского областного онкологического диспансера — первоочередная задача», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Все меры, которые предпринимаются с целью повышения качества и доступности медицинской помощи, осуществляются при поддержке федерального центра, а также с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Так, за два года Волгоградская область стала одним из крупнейших участников программы по обновлению автопарка медучреждений, реализуемой Минздравом. В декабре 2017 года 25 служб скорой помощи получили спецмашины. Теперь из 333 «неотложек», работающих на территории региона, морально и технически устаревшими являются только 16%. В помощь наземной технике пришла санавиация: в 2017 году Волгоградская область первой в рамках федеральной программы получила вертолет, оснащенный современным медицинским модулем.

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