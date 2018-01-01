Адресную социальную помощь в Казахстане будут оказывать по-новому

Источник: Zakon.kz

Теперь она будет состоять из трех пособий, ранее существовавших отдельно. Повышается и размер выплат людям с особыми потребностями.

У Клавдии Козловой II группа инвалидности. В прошлом нейрохирург, а сейчас пенсионер, получила ее 3 года назад. С возрастом начались серьезные проблемы с тазобедренными суставами. В новом году она, как и десятки людей с особыми потребностями, будет получать от государства увеличенное социальное пособие. Жительница Астаны восприняла эту новость с радостью.

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Клавдия Козлова, инвалид II группы: «Много конечно уходит на лекарства. На оплату. Государство прекрасно заботится. Вот я вращаюсь со своими коллегами. У кого уже зрение плохое, у кого что-то другое. И везде они получают поддержку».

В среднем, размеры пособий увеличили на 27%. Об этом нам рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Газиза Имангали, главный эксперт Департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК: «Например, для инвалидов I группы, если он получал в 2017 году 43 538 тенге, то с начала 2018 года он будет получать 54 306 тенге. Для II группы, если он получал 33 999 тенге, то будет получать 43 275 тенге. И для III: если он получал 23 970, то получит теперь 29 416 тенге».

С сегодняшнего дня в новом формате будут получать адресную помощь социально-уязвимые слои населения. Сюда входит 3 вида пособий, до 1 января существовавших отдельно. Это привычная нам адресная социальная помощь, пособия для малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей и многодетных семей. Последнее сохраняется для тех, кто получал выплаты до нового года. Повысить размеры пособий позволило увеличение черты бедности и прожиточного минимума. Теперь его сумма составляет 28 284 тенге. По сравнению с прошлым годом сумма возросла до 16%.

На новую адресную социальную помощь могут претендовать около 1 млн человек.

Аскар Ниязов, главный эксперт Департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК: «У нас заключаются социальные контракты с трудоспособными членами семьи. Стороны берут на себя взаимные обязательства по обеспечению этого человека работой. В случае необходимости, если этот трудоспособный член семьи не имеет квалификации, то он направляется на переподготовку. В рамках обучения у нас выплачивается стипендия».