Адресную социальную помощь в Казахстане будут оказывать по-новому
В Казахстане адресная социальная помощь с нового года будет выплачиваться в ином формате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
В Казахстане адресная социальная помощь с нового года будет выплачиваться в ином формате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
Теперь она будет состоять из трех пособий, ранее существовавших отдельно. Повышается и размер выплат людям с особыми потребностями.
У Клавдии Козловой II группа инвалидности. В прошлом нейрохирург, а сейчас пенсионер, получила ее 3 года назад. С возрастом начались серьезные проблемы с тазобедренными суставами. В новом году она, как и десятки людей с особыми потребностями, будет получать от государства увеличенное социальное пособие. Жительница Астаны восприняла эту новость с радостью.
Клавдия Козлова, инвалид II группы: «Много конечно уходит на лекарства. На оплату. Государство прекрасно заботится. Вот я вращаюсь со своими коллегами. У кого уже зрение плохое, у кого
В среднем, размеры пособий увеличили на 27%. Об этом нам рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Газиза Имангали, главный эксперт Департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК: «Например, для инвалидов I группы, если он получал в 2017 году 43 538 тенге, то с начала 2018 года он будет получать 54 306 тенге. Для II группы, если он получал 33 999 тенге, то будет получать 43 275 тенге. И для III: если он получал 23 970, то получит теперь 29 416 тенге».
С сегодняшнего дня в новом формате будут получать адресную помощь
На новую адресную социальную помощь могут претендовать около 1 млн человек.
Аскар Ниязов, главный эксперт Департамента Министерства труда и социальной защиты населения РК: «У нас заключаются социальные контракты с трудоспособными членами семьи. Стороны берут на себя взаимные обязательства по обеспечению этого человека работой. В случае необходимости, если этот трудоспособный член семьи не имеет квалификации, то он направляется на переподготовку. В рамках обучения у нас выплачивается стипендия».
Оптимизировать социальную помощь через усиление ее адресного характера поручил Глава государства. В 84 шаге «Плана Нации» говорится, что такую поддержку будут оказывать только тем гражданам, кто в ней действительно нуждается.