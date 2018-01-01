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20:12 (мск), источник: Kommersant.uz

На поезда до России и Казахстана вводятся скидки до 45%

Со второго января 2018 года для пассажиров прямых рейсов в направлении России и Казахстана будут введены скидки.

Источник: Kommersant.uz

АО «Узбекистон темир йуллари» вводит льготы с целью «привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт и развития конкурентоспособности с другими видами транспорта».

В зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки:

— при покупке билета в период 45 — 31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45%.

— при покупке билета в период 30 — 6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагонов, пассажир получить скидку в размере 35%.

— при покупке билета в плацкартные вагоны в период от 45 до 31 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 35%.

— при покупке билета в плацкартный вагон в период от 30 до 6 суток до даты отправки поезда, предоставляется скидка в размере 25%.

— при покупке билета за 5 суток и менее дней до отправления поезда пассажир может получить надбавку в размере 5%.

Указанные скидки не применяются при оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении (в пределах одной страны), а также для проезда организованных групп пассажиров.

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