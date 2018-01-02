В Приднестровье возьмутся за развитие туризма

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье утвердили Концепцию развития внутреннего и въездного туризма в регионе на 2018−2020 годы. Она включила себя анализ современной ситуации в сфере туризма, достижений и неблагоприятных факторов, а также программу развития и механизм реализации идеи по совершенствованию туризма.

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«Приднестровье обладает богатыми природно-рекреационными и историко-культурными туристическими ресурсами. Однако современное состояние отрасли не соответствует потенциальным возможностям региона», — отмечается в концепции.

По данным статистики, доля туризма во внутреннем валовом продукте Приднестровья в 2016 году составляла всего 0,02%, а доля занятых в нем — лишь 0,19% от общего числа.

Основными поставщиками услуг в сфере въездного и внутреннего туризма в регионе являются 6 туристических агентств и 9 индивидуальных предпринимателей. В 2016 году ими были обслужены 18 190 экскурсантов и 320 туристов.

Анализ турпотоков в Приднестровье показал, что в пунктах пересечения ее границы в 2016 году зарегистрировано 2,5 миллиона прибытий, больше всего с правого берега Днестра — 1,6 миллиона. Из Украины — 238 тысяч, Российской Федерации — 67 тысяч, Румынии — 5,6 тысячи, Германии — 5,4 тысячи, Израиля — 4,1 тысячи и т. д.

В Приднестровье насчитывается свыше 1700 памятников археологии от каменного века до раннего Средневековья и 349 памятников, которые внесены в Госреестр. При этом 281 памятник (84%), включенный в этот перечень, находится в удовлетворительном состоянии и представляет интерес для иностранных и местных туристов.

«За последние 12 лет намечены положительные изменения в развитии туристической отрасли, в том числе восстановление главных туристических объектов — исторического военно-мемориального комплекса “Бендерская крепость”, обелиска Славы на Кицканском плацдарме», — подчеркивается в документе.