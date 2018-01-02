Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Чем нас лечат от похмелья
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
«Позорище»: украинцев возмутило новогоднее обращение Порошенко
Сахуранов о последней песне Пугачевой: Воровство
Боевики применили РСЗО по российской авиабазе в Сирии – СМИ
Журналист об эмоциях попавших под обстрел "Вербы"
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Публикация дочки Крутого вызвала шквал насмешек в Сети – СМИ
СМИ: Галкин показал трогательное фото семьи
Эксперт о распаде Украины: «крымский сценарий» повторится в 2018
Троицкий потерял работу в МГУ и критикует РФ
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
10:10 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье возьмутся за развитие туризма

Правительством непризнанной ПМР принята концепция развития туризма на ближайшие три года.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье утвердили Концепцию развития внутреннего и въездного туризма в регионе на 2018−2020 годы. Она включила себя анализ современной ситуации в сфере туризма, достижений и неблагоприятных факторов, а также программу развития и механизм реализации идеи по совершенствованию туризма.

Читайте также
В Приднестровье применят новый подход к обучению детей

«Приднестровье обладает богатыми природно-рекреационными и историко-культурными туристическими ресурсами. Однако современное состояние отрасли не соответствует потенциальным возможностям региона», — отмечается в концепции.

По данным статистики, доля туризма во внутреннем валовом продукте Приднестровья в 2016 году составляла всего 0,02%, а доля занятых в нем — лишь 0,19% от общего числа.

Основными поставщиками услуг в сфере въездного и внутреннего туризма в регионе являются 6 туристических агентств и 9 индивидуальных предпринимателей. В 2016 году ими были обслужены 18 190 экскурсантов и 320 туристов.

Анализ турпотоков в Приднестровье показал, что в пунктах пересечения ее границы в 2016 году зарегистрировано 2,5 миллиона прибытий, больше всего с правого берега Днестра — 1,6 миллиона. Из Украины — 238 тысяч, Российской Федерации — 67 тысяч, Румынии — 5,6 тысячи, Германии — 5,4 тысячи, Израиля — 4,1 тысячи и т. д.

В Приднестровье насчитывается свыше 1700 памятников археологии от каменного века до раннего Средневековья и 349 памятников, которые внесены в Госреестр. При этом 281 памятник (84%), включенный в этот перечень, находится в удовлетворительном состоянии и представляет интерес для иностранных и местных туристов.

«За последние 12 лет намечены положительные изменения в развитии туристической отрасли, в том числе восстановление главных туристических объектов — исторического военно-мемориального комплекса “Бендерская крепость”, обелиска Славы на Кицканском плацдарме», — подчеркивается в документе.

Механизм реализации концепции включает разработку и утверждение программ развития внутреннего и въездного туризма, которые будут содержать анализ туристических ресурсов и инфраструктуры, конкретные мероприятия, сроки, ожидаемые результаты. Также механизм подразумевает разработку Туристического паспорта Приднестровья. Это документ, содержащий данные и оценку привлекательности туристических объектов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путешествия по новым правилам для граждан Молдовы с 1 января 2018
Погода в Молдове в 2018 году: метеорологи дали прогноз
Южная Корея готовится к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде
ЕС призвал власти Ирана к уважению прав граждан на манифестации
Польша отказалась принимать беженцев из мусульманских стран
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов
СК расследует гибель семи человек в оренбургском селе
Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России
Первая глава нового романа Бориса Акунина выложена в сеть
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, третьим финишировал еще один россиянин Александр Большунов
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь