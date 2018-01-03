В 2018 году из госбюджета на здравоохранение будет выделено 9,6 трлн. сумов

Источник: Uzdaily.uz

«Если в 2017 году из Государственного бюджета на здравоохранение выделено 7,1 трлн. сумов, то в 2018 году предусматривается выделить 9,6 трлн. сумов», — отметил Шадманов.

По его данным, в 2017 году в рамках Инвестиционной программы на 181 медицинский объект с 7350 местом и 9430 посещением в системе Министерства здравоохранения направлено 552,6 млрд. сумов. На сегодняшний день в этих объектах завершается строительство, реконструкция и капитальный ремонт, добавил министр.