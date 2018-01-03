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3 января, источник: Sputnik.by

МАРТ собирается разрешить приходить в кафе со своим спиртным

Если появится разрешение на «свой алкоголь» в кафе, то принципиальным условием станет то, чтобы оно не было контрафактным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович не исключает, что в белорусские кафе и рестораны разрешать приходить со своими спиртными напитками.

Глава МАРТ рассказал об указе президента № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые работают в сельской местности и в малых городах, упрощении правил ведения данного бизнеса.

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«Планы разрешить посетителям приходить со своим спиртным в кафе есть», — заявил Колтович в среду в передаче «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1».

«На заседании рабочей группы говорили об этом, обсуждали, что такое может быть», — сказал министр. При этом он отметил, что ни для кого не является секретом: когда проводят свадьбы, другие крупные мероприятия, клиенты договариваются с заведением по поводу приобретения собственного спиртного.

Глава ведомства подчеркнул, что если появится разрешение на «свое спиртное» в кафе, то принципиальным условием будет то, чтобы оно не было контрафактным.

Придорожные кафе

Колтович также рассказал о новых условиях для открытия придорожных кафе в Беларуси. По его словам, в соответствии с указом президента, в данном случае будет действовать уведомительный принцип. Предпринимателю не нужно будет согласовывать вопрос об открытии кафе с местными властями, хватит уведомления, что он организует такой бизнес кафе.

«Послал уведомление — и на следующий день можешь начинать работать», — сказал Колтович.

Кроме того, убрали так называемую разрядность для кафе, по мнению министра, «конкуренция покажет, кто выживет».

Рассказывая о нововведениях, которые предусмотрены президентским указом, глава МАРТ сообщил, что для кафе «по товарам оставили обязательный ассортимент, но убрали его регулирование». В данной связи он привел пример, что теперь в кафе «может быть только пиво, стейк и салат» — без первого, второго и третьего, а заведение будет пользоваться высоким спросом у потребителя из-за высокого качества блюд.

Еще одним важным моментом в вопросе упрощения условий работы для индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, по словам Колтовича, стало то, что теперь кафе можно открывать без перепрофилирования помещений.

«Эти правила утверждены президентом, чтобы бюрократия не пыталась их изменить», — сказал он.

Говоря об упрощении правил ведения бизнеса в сельской местности и малых городах, Колтович отметил, что раньше для того, чтобы только открыть небольшое кафе, требовалось не менее 50 тысяч долларов США. «И поэтому люди даже не решались идти в такой бизнес», — сказал министр. Теперь, когда подписан указ, эта сумма для данной категории предпринимателей не нужна.

Отвечая на вопрос о контроле за ценами в стране, Котович подчеркнул, что это основная функция ведомства, и МАРТ продолжит жестко контролировать процесс ценообразования на товары и услуги в Беларуси. По его словам, за последние полгода МАРТ рассмотрел более 60 «увесистых дел» по вопросам ценообразования.

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