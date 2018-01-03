«Альфа-банк» не будет сотрудничать с оборонными предприятиями из-за санкций
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Один из крупнейших российских банков «Альфа-банк» уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Один из крупнейших российских банков «Альфа-банк» уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их
«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — добавил он.
По словам Сысуева, российские оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфы».
Ранее основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман подтвердил Forbes, что
При этом Фридман добавил, что «оборонные предприятия в основном финансировало государство».