Изменения в списке вредных профессий
Профессии, оставшиеся с советского периода, будут исключены, и соответствующие специалисты выйдут на пенсию раньше.
Профессии, оставшиеся с советского периода, будут исключены, и соответствующие специалисты выйдут на пенсию раньше.
Из списка профессий, составленного 26 лет назад, были исключены те, которые больше не являются актуальными или заменены техникой. Это профессии, связанные с производством металла, стали и добычей угля.
«До сегодняшнего дня эта работа выполнялась вручную человеком, теперь, благодаря процессу развития производства, процесса эти действия осуществляются механически, автоматически», — уточнила руководитель отдела Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Диана Чеботару.
Документ, обновленный Министерством труда, был предложен для публичных дебатов. Проект включает 64 профессии из десяти отраслей.
Впервые в список включена радиология. Сотрудники этих медицинских кабинетов имеют дозиметр, который рассчитывает уровень ионизирующего излучения.
Наталья Ротару — радиолог с 29-летним опытом работы, говорит, что не жалеет о выборе такой профессии. «Представьте себе такую катастрофу, как Чернобыльскую, когда весь мир подвергся опасности, но мы делаем это изо дня в день. Я люблю свою профессию, она одна из самых интересных», — сказала Наталья Ротару.