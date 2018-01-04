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11:39 (мск), источник: Noi.md

Изменения в списке вредных профессий

Профессии, оставшиеся с советского периода, будут исключены, и соответствующие специалисты выйдут на пенсию раньше.

Источник: Noi.md
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Из списка профессий, составленного 26 лет назад, были исключены те, которые больше не являются актуальными или заменены техникой. Это профессии, связанные с производством металла, стали и добычей угля.

«До сегодняшнего дня эта работа выполнялась вручную человеком, теперь, благодаря процессу развития производства, процесса эти действия осуществляются механически, автоматически», — уточнила руководитель отдела Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Диана Чеботару.

Документ, обновленный Министерством труда, был предложен для публичных дебатов. Проект включает 64 профессии из десяти отраслей.

По оценкам, в опасных для здоровья условиях работают более 1600 человек.

Впервые в список включена радиология. Сотрудники этих медицинских кабинетов имеют дозиметр, который рассчитывает уровень ионизирующего излучения.

Наталья Ротару — радиолог с 29-летним опытом работы, говорит, что не жалеет о выборе такой профессии. «Представьте себе такую ​​катастрофу, как Чернобыльскую, когда весь мир подвергся опасности, но мы делаем это изо дня в день. Я люблю свою профессию, она одна из самых интересных», — сказала Наталья Ротару.

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