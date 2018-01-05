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12:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области увеличили финансирование бесплатной медпомощи

Еще больше омичей смогут получить медицинскую помощь бесплатно.

На 2018 год в Омской области увеличили объем финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Правительство региона уже утвердило программу. Объем финансирования увеличился на 3,4 миллиона рублей. В текущем году он составит 23,5 миллиардов рублей.

Нормативы объема медпомощи установлены на основе федеральных нормативов. Кроме того они откорректированы с учетом особенностей пола и возраста населения Омской области. Бесплатную медпомощь в регионе жителям оказывают 134 медицинских организации.

Также, благодаря выделенным из средств ОМС свыше 1,4 миллиардов рублей в 2018 году можно будет провести на 1 тысячу бесплатных операций больше. Таким образом, количество оперативных вмешательств увеличится до 8,3 тысяч. Еще больше омичей получат бесплатную помощь.

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