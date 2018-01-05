В Омской области увеличили финансирование бесплатной медпомощи

На 2018 год в Омской области увеличили объем финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Правительство региона уже утвердило программу. Объем финансирования увеличился на 3,4 миллиона рублей. В текущем году он составит 23,5 миллиардов рублей.

Нормативы объема медпомощи установлены на основе федеральных нормативов. Кроме того они откорректированы с учетом особенностей пола и возраста населения Омской области. Бесплатную медпомощь в регионе жителям оказывают 134 медицинских организации.