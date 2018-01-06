Закон о валоризации пенсий опубликован в «Официальном мониторе».

Выплаты вышедшим на заслуженный отдых в 2012—2013 годах повысят с 1 апреля — на год раньше, чем планировалось.



Пересчитают и пенсии, начисленные с 2014-го по 31 марта 2017. Их увеличат с 1 октября — с опережением плана почти на два года.



Валоризация коснется 131-й тысячи пенсионеров. Пенсии по возрасту вырастут на 300 леев, по инвалидности — на 280.