Кинокомпанию Вайнштейна могут продать менее чем за $500 млн

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская продюсерская кинокомпания Weinstein Company, сооснователем которой является Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, может быть продана за менее чем $500 млн.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, по состоянию на конец декабря прошлого года в адрес Weinstein Company поступило около 20 предложений о покупке. После этого владельцы компании и члены ее совета директоров сократили список потенциальных покупателей до шести имен.

В их число вошли студия Lions Gate, инвестиционные фирмы Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments, а также инвестгруппа, возглавляемая американской предпринимательницей, экс-главой Управления по делам малого бизнеса США Марией Контрерас-Свит.

Максимальное предложение, с которым выступили потенциальные покупатели, близко к $500 млн, сообщает газета. Половина этой суммы в случае заключения сделки уйдет на погашение задолженности Weinstein Company. Пока ее владельцы не определились, кому именно может быть продана компания.