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00:12 (мск), источник: Sputnik.md

Где в Молдове не будут строить промышленные комплексы и недвижимость

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и развития территорий намерено строже отнестись к защите природных богатств Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Ведомство разработало и вынесло на публичное обсуждение Регламент по размещению строительных объектов на площадях, где имеются залежи минеральных удобрений.

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Согласно документу, строительство на таких территориях будет разрешено только в исключительных случаях. Речь идет о возведении линий электропередач, железнодорожных путей, автотрасс. Соответствующие работы могут также проводиться в случае расширения населенных пунктов, если других площадей для этого нет.

Разрешение на строительство должно выдавать Агентство по геологии и минеральным ресурсам, после того, как специальная правительственная комиссия решит, что объект представляет собой национальный интерес. Она должна будет оценить ущерб от потери полезных ископаемых в соотношении с экономической выгодой от строительства объектов на данной территории.

Частично данные положения содержатся в Кодексе о недрах Республики Молдова. Разработка отдельного регламента вписывается в план действий Правительства на 2016−2018-й годы.
В настоящее время в Молдове ведутся работы по добыче гипса, глины, гравия, известняка и песчаника.

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