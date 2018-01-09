Роспотребнадзор выявил завышение цен за нижегородские гостиницы на период ЧМ-2018

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пресс-служба управления сообщила 9 января 2018 года. Согласно информации, управление проводит мониторинг цен на гостиничные номера на период проведения игр чемпионата Управление Роспотребнадзора выдало предостережения гостиницам, которые завышали максимальные цены на гостиничные услуги в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 года.

Так, для номеров пятой категории гостиницы без звезд установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания за одни сутки проживания 7 тысяч 360 рублей, однако для бронирования были предложены цены от 10 до 25 тысяч рублей и выше. По этим фактам нарушений управлением были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.