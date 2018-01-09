Роспотребнадзор выявил завышение цен за нижегородские гостиницы на период ЧМ-2018
Нижегородское управление Роспотребнадзора предостерегло гостиницы от завышения цен на период чемпионата мира по футболу 2018 года.
Нижегородское управление Роспотребнадзора предостерегло гостиницы от завышения цен на период чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом
Так, для номеров пятой категории гостиницы без звезд установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания за одни сутки проживания 7 тысяч 360 рублей, однако для бронирования были предложены цены от 10 до 25 тысяч рублей и выше. По этим фактам нарушений управлением были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Напомним, к проведению чемпионата в Нижегородской области создано 9,2 тысячи гостиничных мест. Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве,