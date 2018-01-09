В Молдове резко подорожают бензин и дизтопливо

Так, максимальная розничная цена бензина Premium-95 составит 18 леев 22 бана, а дизельное топливо будет стоить 16 леев 32 бана. Новые цены будут действовать до 23 января включительно.

НАРЭ устанавливает максимальные цены на бензин и дизельное топливо каждые две недели. Что касается сжиженного газа, его стоимость устанавливают сами операторы рынка.