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14:33 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове резко подорожают бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее, которые будут действовать ближайшие 2 недели.

Источник: Actualitati.md

Так, максимальная розничная цена бензина Premium-95 составит 18 леев 22 бана, а дизельное топливо будет стоить 16 леев 32 бана. Новые цены будут действовать до 23 января включительно.

НАРЭ устанавливает максимальные цены на бензин и дизельное топливо каждые две недели. Что касается сжиженного газа, его стоимость устанавливают сами операторы рынка.

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