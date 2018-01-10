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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

За приморскую ГРЭС наконец-то возьмутся

Утвержден график ремонта основного энергооборудования Приморской ГРЭС на 2018 год, сообщает Deita. ru со ссылкой на ЛуТЭК.

Всего планируется отремонтировать 8 турбин, 11 энергетических котлов, а также провести замену участка теплосети длиной 381 метр. Затраты на годовую ремонтную программу филиала составят 927,7 миллиона рублей.

В соответствии с техническим состоянием, наработкой, анализом повреждений основного оборудования станции, запланирован капитальный ремонт энергоблока № 2 мощностью 110 МВт в период со 2 апреля по 3 июня и блока № 9 мощностью 215 МВт с 17 июля по 23 ноября.

По котлоагрегатам данных блоков основные объемы работ предусматривают замену металла пылесистем, газозаборных шахт, мокрых золоуловителей, наружных газоходов, замену труб малых диаметров. На энергоблоке № 9 также планируется замена нижних кубов воздухоподогревателей (ВЗП), проведение значимых работ по нормализации тепловых расширений со снятием цилиндра среднего давления (ЦСД) и ремонту проточной части турбины. По остальным энергоблокам Приморской ГРЭС будут выполнены текущие ремонты.

Михаил Грач.

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