За приморскую ГРЭС наконец-то возьмутся
Утвержден график ремонта основного энергооборудования Приморской ГРЭС на 2018 год, сообщает Deita. ru со ссылкой на ЛуТЭК.
Утвержден график ремонта основного энергооборудования Приморской ГРЭС на 2018 год, сообщает Deita. ru со ссылкой на ЛуТЭК.
Всего планируется отремонтировать 8 турбин, 11 энергетических котлов, а также провести замену участка теплосети длиной 381 метр. Затраты на годовую ремонтную программу филиала составят 927,7 миллиона рублей.
В соответствии с техническим состоянием, наработкой, анализом повреждений основного оборудования станции, запланирован капитальный ремонт энергоблока № 2 мощностью 110 МВт в период со 2 апреля по 3 июня и блока № 9 мощностью 215 МВт с 17 июля по 23 ноября.
По котлоагрегатам данных блоков основные объемы работ предусматривают замену металла пылесистем, газозаборных шахт, мокрых золоуловителей, наружных газоходов, замену труб малых диаметров. На энергоблоке № 9 также планируется замена нижних кубов воздухоподогревателей (ВЗП), проведение значимых работ по нормализации тепловых расширений со снятием цилиндра среднего давления (ЦСД) и ремонту проточной части турбины. По остальным энергоблокам Приморской ГРЭС будут выполнены текущие ремонты.
Михаил Грач.