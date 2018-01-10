Следователи организовали проверку в отношении сотрудников Госстройнадзора

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», проверка стартовала по инициативе волгоградского Уполномоченного по правам человека. Связана она с тем, что в 2013 году сотрудники инспекции выдали заключение о вводе в эксплуатацию жилого дома № 30 по улице 51-й Гвардейской Дивизии, несмотря на то, что он имел существенные нарушения. Так, у здания отсутствовали устройства для самозакрывания поэтажных противопожарных дверей лестничных маршей, асфальтовое покрытие проезда пожарных машин, благоустройство прилегающей территории, озеленение, тротуар, отмостки, чистовая отделка стен лестничных маршей в подъездах, также частично не было утепления и облицовки фасада. Через некоторое время облицовочные стекломагнезитные плиты, сделанные из ненадлежащего материала, стали разрушаться и падать на землю.