Следователи организовали проверку в отношении сотрудников Госстройнадзора
Следователи начали проводить доследственную проверку по факту неправомерных действий должностных лиц Инспекции строительного надзора по Волгоградской области.
Следователи начали проводить доследственную проверку по факту неправомерных действий должностных лиц Инспекции строительного надзора по Волгоградской области.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», проверка стартовала по инициативе волгоградского Уполномоченного по правам человека. Связана она с тем, что в 2013 году сотрудники инспекции выдали заключение о вводе в эксплуатацию жилого дома № 30 по улице 51-й Гвардейской Дивизии, несмотря на то, что он имел существенные нарушения. Так, у здания отсутствовали устройства для самозакрывания поэтажных противопожарных дверей лестничных маршей, асфальтовое покрытие проезда пожарных машин, благоустройство прилегающей территории, озеленение, тротуар, отмостки, чистовая отделка стен лестничных маршей в подъездах, также частично не было утепления и облицовки фасада. Через некоторое время облицовочные стекломагнезитные плиты, сделанные из ненадлежащего материала, стали разрушаться и падать на землю.
В 2016 году приставы возбудили исполнительное производство о понуждении ООО «Энергопром» безвозмездно устранить недостатки в здании. Однако стройкомпания исправлять огрехи не стала. Вместо этого УК «Энергопром» предложила жильцам провести капремонт фасада за счет средств собственников помещений дома. На общем собрании собственников последние такое решение проблемы не поддержали и обратились к уполномоченному по правам человека.