Пересмотреть в три раза: областные власти резко увеличили рост «коммуналки»

Источник: Новый Калининград

Если в декабре 2016 года ожидалось, что в 2017 году тарифы на коммунальные услуги максимально вырастут в большинстве муниципалитетов области на 6%, то 28 декабря в среднем максимальный рост тарифов был ограничен региональными властями двадцатью процентами.

Главной причиной пересмотра тарифов является стремительный рост цен на уголь в минувшем году. Если накануне 2017 года планировалось, что цены на него вырастут на 6%, но по факту тариф пришлось индексировать на 37,5%.

Ранее вице-премьер Максим Федосеев заявил, что проблемы с поставками угля в области возникли из-за «срыва поставок, обусловленного в первую очередь нехваткой вагонов», которые для Калининградской области давались поставщикам. «Потому что есть экспортные поставки, и, к сожалению, у поставщиков некоторых экспортные поставки были в приоритете», — говорил Федосеев.

Российские угольные карьеры начали отгружать уголь в Китай, и Калининград стал заложником ситуации.

«Объем экспорта за год вырос почти в два раза в этом направлении. Чисто экономика. Наше географическое положение опять сыграло с нами злую шутку», — констатировал чиновник.

О критической ситуации с углем стало известно из обращения жителей Советска к депутату Госдумы от Калининградской области Александру Пятикопу с жалобой на слишком высокие цены на уголь. «Мало того, что цены на уголь подскочили: с населения без перевозки требуют 7 тысяч рублей за тонну, так ещё поставщики искусственно создают очереди, пугая людей словами об отсутствии угля. Подрывная деятельность какая-то », — писал в социальной сети депутат.

Как сообщил «Новому Калининграду» глава региональной службы по регулированию цен и тарифов Кирилл Юткин, власти были вынуждены значительно индексировать тариф, так как на рынке сформировался дефицит угля и людям нечем было отапливать жилища.

«У нас была установлена предельная цена 5,3 тыс. руб. И некоторые товарищи просто отказывались по такой цене продавать, так как цена низкая. Нам поступили заявления на пересмотр тарифа. Мы пересмотрели. Установили предельный тариф — 7,3 тыс. руб. По факту до Нового года, когда я смотрел, реальная цена продажи была 6,6 тыс. руб. Поэтому мы пересчитали плату граждан», — объясняет Юткин.

Региональные власти обращают внимание на то, что предельный тариф, указанный в откорректированном в предпоследний рабочий день года указе Алиханова, коснется не всех жителей региона, а только тех, кто отапливается углем. «Это максимальное, предельное изменение, и не у всех, а только у тех, кто пользуется углем в определенные моменты. Даже в Калининграде найдется кто-то, кто топится углем», — говорит глава службы по тарифам.

Разброс доли жителей муниципалитетов, которых коснутся выросшие тарифы, довольно велик. Так, в Советске трехкратный пересмотр индексирования тарифов затронет интересы 2,4% населения, или менее 1 тыс. человек, а в Нестерове — 100% населения, или более 4,2 тыс. человек.

В Калининграде доля «пострадавших» от резкого роста стоимости угля сравнительно невелика — 4,4%, но по факту это 21 тысяча человек.

Значительное ценовое давление на население произойдет в Полесске, Правдинске и Краснознаменске, где доля жителей с предельной индексацией тарифов составляет 50% или более.

Областные власти обращают внимание на нетипичность ситуации в Балтийске, где резкое подорожание угля совпало с созданием муниципального предприятия, которое занимается очисткой стоков. В результате предельный утвержденный рост тарифов по итогам года составил более 25%. Больше только в Полесске и Мамоново — 27,5 и 29,4% соответственно.