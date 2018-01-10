Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Елизавета Боярская показала подросшего сына
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Названа причина смерти актера Михаила Державина – СМИ
СМИ Британии об опасностях нового «Янтаря» РФ
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
20-летний обидчик Дианы Шурыгиной освобожден из тюрьмы - СМИ
«Беспредел»: моряки о захвате ВМС Украины судна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:20 (мск), источник: Новый Калининград

Пересмотреть в три раза: областные власти резко увеличили рост «коммуналки»

В предпоследний рабочий день 2017 года Антон Алиханов переписал свой указ о предельном росте стоимости коммунальных услуг в Калининградской области.

Источник: Новый Калининград

Если в декабре 2016 года ожидалось, что в 2017 году тарифы на коммунальные услуги максимально вырастут в большинстве муниципалитетов области на 6%, то 28 декабря в среднем максимальный рост тарифов был ограничен региональными властями двадцатью процентами.

Главной причиной пересмотра тарифов является стремительный рост цен на уголь в минувшем году. Если накануне 2017 года планировалось, что цены на него вырастут на 6%, но по факту тариф пришлось индексировать на 37,5%.

Ранее вице-премьер Максим Федосеев заявил, что проблемы с поставками угля в области возникли из-за «срыва поставок, обусловленного в первую очередь нехваткой вагонов», которые для Калининградской области давались поставщикам. «Потому что есть экспортные поставки, и, к сожалению, у поставщиков некоторых экспортные поставки были в приоритете», — говорил Федосеев.

Российские угольные карьеры начали отгружать уголь в Китай, и Калининград стал заложником ситуации.

«Объем экспорта за год вырос почти в два раза в этом направлении. Чисто экономика. Наше географическое положение опять сыграло с нами злую шутку», — констатировал чиновник.

О критической ситуации с углем стало известно из обращения жителей Советска к депутату Госдумы от Калининградской области Александру Пятикопу с жалобой на слишком высокие цены на уголь. «Мало того, что цены на уголь подскочили: с населения без перевозки требуют 7 тысяч рублей за тонну, так ещё поставщики искусственно создают очереди, пугая людей словами об отсутствии угля. Подрывная деятельность какая-то», — писал в социальной сети депутат.

Как сообщил «Новому Калининграду» глава региональной службы по регулированию цен и тарифов Кирилл Юткин, власти были вынуждены значительно индексировать тариф, так как на рынке сформировался дефицит угля и людям нечем было отапливать жилища.

«У нас была установлена предельная цена 5,3 тыс. руб. И некоторые товарищи просто отказывались по такой цене продавать, так как цена низкая. Нам поступили заявления на пересмотр тарифа. Мы пересмотрели. Установили предельный тариф — 7,3 тыс. руб. По факту до Нового года, когда я смотрел, реальная цена продажи была 6,6 тыс. руб. Поэтому мы пересчитали плату граждан», — объясняет Юткин.

Региональные власти обращают внимание на то, что предельный тариф, указанный в откорректированном в предпоследний рабочий день года указе Алиханова, коснется не всех жителей региона, а только тех, кто отапливается углем. «Это максимальное, предельное изменение, и не у всех, а только у тех, кто пользуется углем в определенные моменты. Даже в Калининграде найдется кто-то, кто топится углем», — говорит глава службы по тарифам.

Разброс доли жителей муниципалитетов, которых коснутся выросшие тарифы, довольно велик. Так, в Советске трехкратный пересмотр индексирования тарифов затронет интересы 2,4% населения, или менее 1 тыс. человек, а в Нестерове — 100% населения, или более 4,2 тыс. человек.

В Калининграде доля «пострадавших» от резкого роста стоимости угля сравнительно невелика — 4,4%, но по факту это 21 тысяча человек.

Значительное ценовое давление на население произойдет в Полесске, Правдинске и Краснознаменске, где доля жителей с предельной индексацией тарифов составляет 50% или более.

Областные власти обращают внимание на нетипичность ситуации в Балтийске, где резкое подорожание угля совпало с созданием муниципального предприятия, которое занимается очисткой стоков. В результате предельный утвержденный рост тарифов по итогам года составил более 25%. Больше только в Полесске и Мамоново — 27,5 и 29,4% соответственно.

Как видно из указа Антона Алиханова, тарифы на водоотведение в 2017 году в Балтийске выросли на 75,5%, в Мамоново более чем в 3 раза, а в Полесске — в рекордные 5 раз. Поэтому в этих муниципалитетах предельный рост тарифа значительно превысил 20% за год.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пересмотреть в три раза: областные власти резко увеличили рост «коммуналки»
Умер актер Михаил Державин
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
На украинско-польской границе начались акции протеста
Пенсия придет не всем: кто в старости рискует остаться без денег
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В МФО рассказали, как в России берут кредиты на «новую жизнь»
Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита» Сегодня появилась очередная новость о возможном расставании Роберто Манчини с "Зенитом"
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь