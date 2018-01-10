Московский аэропорт отличился в мировом рейтинге пунктуальности

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Аэропорт Шереметьево вошел в тройку самых пунктуальных в мире. Лидирующие позиции он занял в категории крупнейших аэропортов, годовой пассажиропоток которых — до 30 миллионов человек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании OAG — крупнейшей в мире базы данных об авиаперевозках. По точности приема и отправления рейсов Шереметьево обогнали международный аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» и аэропорт «Доха» в Катаре.

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Самой же пунктуальной авиакомпанией мира признали латвийскую airBaltic. Индекс ее точности, рассчитываемый из времени взлета и посадок, превысил 90%. На втором месте по точности соблюдения расписания оказалась Hong Kong Airlines, на третьем — Hawaiian Airlines.

Практическое значение этого рейтинга и высокую оценку работы Шереметьево объясняет научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Федор Борисов: «AirBaltic молодцы, это хороший показатель, но это достаточно небольшая компания, а чем меньше компания, тем легче при определенных установках следить за пунктуальностью. С точки зрения пассажира этот рейтинг имеют какую-то определенную ценность, чтобы посмотреть, скорее, не на лидеров, потому что лидеры будут примерно одинаковые, а на аутсайдеров, чтобы понимать, какие компании находятся в зоне риска с точки зрения возможных опозданий и задержек. Какого-то другого практического значения для отрасли этот рейтинг, конечно, нести не будет».

В разделе пунктуальности среди крупнейших аэропортов третье место у Шереметьево. На ваш взгляд, есть что-то удивительное или нет?

Федор Борисов: «Нет, ничего удивительного. Мы привыкли критично относиться к себе на фоне остального мира, но с точки зрения авиации это уже давно не так, российские аэропорты весьма комфортны и работают достаточно хорошо. Разные аэропорты по-разному работают, но Шереметьево в моем понимании работает намного лучше по сравнению с очень многими европейскими аэропортами. Да, возникают какие-то сбои, погодные сбои, но, я вас уверяю, мы очень горячо переживаем, когда что-то случается в Шереметьево, в других аэропортах, но с точно такими же проблемами сталкиваются абсолютно все европейские аэропорты, когда где-то накрывает погода, где-то возникают непредвиденные сложности».