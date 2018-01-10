Московский аэропорт отличился в мировом рейтинге пунктуальности
Шереметьево в исследовании компании OAG заняло третье место по точно приема и отправления рейсов среди крупнейших аэропортов мира.
Шереметьево в исследовании компании OAG заняло третье место по точно приема и отправления рейсов среди крупнейших аэропортов мира.
Аэропорт Шереметьево вошел в тройку самых пунктуальных в мире. Лидирующие позиции он занял в категории крупнейших аэропортов, годовой пассажиропоток которых — до 30 миллионов человек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании OAG — крупнейшей в мире базы данных об авиаперевозках. По точности приема и отправления рейсов Шереметьево обогнали международный аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» и аэропорт «Доха» в Катаре.
Самой же пунктуальной авиакомпанией мира признали латвийскую airBaltic. Индекс ее точности, рассчитываемый из времени взлета и посадок, превысил 90%. На втором месте по точности соблюдения расписания оказалась Hong Kong Airlines, на третьем — Hawaiian Airlines.
Практическое значение этого рейтинга и высокую оценку работы Шереметьево объясняет научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.
Федор Борисов: «AirBaltic молодцы, это хороший показатель, но это достаточно небольшая компания, а чем меньше компания, тем легче при определенных установках следить за пунктуальностью. С точки зрения пассажира этот рейтинг имеют
В разделе пунктуальности среди крупнейших аэропортов третье место у Шереметьево. На ваш взгляд, есть
Федор Борисов: «Нет, ничего удивительного. Мы привыкли критично относиться к себе на фоне остального мира, но с точки зрения авиации это уже давно не так, российские аэропорты весьма комфортны и работают достаточно хорошо. Разные аэропорты
Исследователи составили отдельные рейтинги по пунктуальности «мегаавиакомпаний» и «мегааэропортов». Самым точным хабом стал аэропорт «Ханэда» в Токио, а базирующаяся в нем авиакомпания Japan Airlines — самым пунктуальным перевозчиком. Правда, индекс ее пунктуальности все же ниже латвийской airBaltic.