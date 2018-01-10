Лицензирование в Беларуси будет регулироваться единым документом
10 января, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом.
10 января, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом.
Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом заседания
«Мы дорабатываем проект указа по лицензированию. Появляются дельные предложения, чтобы в него включить все действующие документы, чтобы лицензии и лицензируемые виды деятельности регулировалась единым документом, — отметил Дмитрий Матусевич.
По его словам, завершается прием предложений от заинтересованных по проекту указа.
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