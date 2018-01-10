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15:16 (мск), источник: БЕЛТА

Лицензирование в Беларуси будет регулироваться единым документом

10 января, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом.

Источник: БЕЛТА
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Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом заседания общественно-консультативного совета при Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы дорабатываем проект указа по лицензированию. Появляются дельные предложения, чтобы в него включить все действующие документы, чтобы лицензии и лицензируемые виды деятельности регулировалась единым документом, — отметил Дмитрий Матусевич.

По его словам, завершается прием предложений от заинтересованных по проекту указа.

«В понедельник-вторник будем готовы обсуждать документ с экспертами. Вчера первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, который курирует эту работу, сообщил о том, что и в Администрации Президента, и в Национальном центре законодательства и правовых исследований нам помогут. Выделены специалисты, чтобы эту работу завершить максимально быстро», — подытожил замминистра.

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