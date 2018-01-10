В Краснодаре опубликован список дорог, которые отремонтируют в 2018 году
Под реконструкцию попадут больше 60 улиц кубанской столицы: дорожная техника скоро появится в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах.
Под реконструкцию попадут больше 60 улиц кубанской столицы: дорожная техника скоро появится в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах.
В этом году автомобилисты проедут по обновленным улицам Тихорецкой, Леваневского, Северной. Свежим асфальтом обзаведутся
Всего же в 2018-м новый дорожный облик приобретут больше 80 км краснодарских дорог.
Полный список улиц, которые попали в перечень приоритетного ремонта, можно найти на сайте администрации Краснодара.